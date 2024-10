'Zgodovinska uvrstitev na Euro je naš skupni uspeh'

Ko so se pred dobrim letom dni začele kvalifikacije za nastop na evropskem nogometnem prvenstvu igralcev do 21 let, je le malokdo, razen nepopravljivih optimistov, verjel, da se lahko mladi Slovenci kar z osvojenim prvim mestom v skupini smrti neposredno uvrstijo na Euro 2025. In prav to je naši mladi izbrani vrsti tudi uspelo. V troboju z Avstrijci in Francozi so osvojili prvo mesto in se zasluženo uvrstili na EP. Sploh prvič skozi kvalifikacijsko sito.

Darko Karapetrović v času, ko je bil prvi trener ljubljanske Olimpije FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po zgodovinski prvi uvrstitvi na EP skozi kvalifikacije v tej starostni kategoriji je član strokovnega štaba Darko Karapetrović, hkrati tudi prvi pomočnik selektorja Mileta Aćimovića, govoril o ponosu, ki ga čuti ob vodenju te generacije slovenskih nogometašev.

Slovenska reprezentanca do 21 let je sicer enkrat že nastopila na EP, a je pred štirimi leti skupaj z Madžarsko gostila turnir, zato je bila nanj uvrščena neposredno. Tokrat so si mladi slovenski nogometaši prvič prek kvalifikacij zagotovili nastop med elito stare celine.

Ta je bila pred odločilnimi tekmami pod ogromnim pritiskom, a je upravičila pričakovanja in se zasluženo uvrstila na Euro. "To je uspeh vseh nas. Prav vsak je dodal svoj kamenček k mozaiku tega zares velikega, lahko rečemo zgodovinskega uspeha," je iz prve izstrelil član ožjega strokovnega vodstva Darko Karapetrović, ki je del izbrane vrste zadnja tri leta. "Takoj, ko sem dobil klic Mileta Aćimovića, nisem dolgo razmišljal. Resda sem moral narediti križ čez klubske ambicije, a mi to ni bilo težko, saj sem takoj ugotovil da gre za pravi projekt. In res nam je uspel veliki met," dodaja Karapetrović, ki ima bogate igralske in trenerske izkušnje.

Na bogati poti je med drugim treniral številne slovenske prvoligaše, tudi Olimpijo, Domžale, Tabor iz Sežane in še bi lahko naštevali. "A treniranje reprezentance je povsem nekaj drugega. Prijemi so malce drugačni in mislim, da smo vzpostavili pravi red in tudi kult znotraj in izven naše izbrane vrste," je prepričan 48-letni strokovnjak, ki se spominja začetka kvalifikacij za nastop na EP 2025.

"Pogled v našo skupino in tekmece sprva ni dajal ravno evforičnih napovedi. Odločili smo se, da gremo iz tekme v tekmo in potem vidimo, kam nas lahko to pripelje," je trezen v razmišljanju Ljubljančan, oče nadobudnega nogometaša Olimpije Luka Karapetrovića, ki tudi že igra za mlajše reprezentančne selekcije.

Darko Karapetrović je že vrsto let član strokovnega štaba slovenske reprezentance in tudi prvi pomočnik selektorja Mileta Aćimovića. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Ko smo izvedeli, kdo nam bo stal nasproti v kvalifikacijah, smo se zavedali, kako zahtevno delo nas čaka, a smo verjeli v naše sposobnosti." Darko Karapetrović se spominja, da je bilo vse drugače po eni tekmi.

Darko Karapetrović ima za sabo bogato igralsko in trenersko kariero. Del reprezentance Slovenije pa je zadnja tri leta.

"Tista z Avstrijo je bila brez dvoma ključna. Zmaga z 1:0 nam je odprla vrata nečemu velikemu. Takrat smo dokončno spoznali, da smo pripravljeni za velike stvari," pravi popularni Kara, ki je priznal, da je bilo pred zadnjim in odločilnim delom kvalifikacij zelo stresno. Najprej gostovanje v Franciji in osvojena velika točka, nato še remi v predmestju Dunaja proti Avstriji, ko je Slovenija tudi matematično prišla do uvrstitve na EP.

"Fantje so pokazali in dokazali, da so iz pravega testa. Če smo preživeli gostovanji v Franciji in Avstriji brez praske, potem smo zasluženo na Euru. Na koncu smo osvojili prvo mesto celo pred veliko Francijo, kar je zares zgodovinski dosežek," je ponosen Karapetrović. Nekdanji vezist še dodaja, da se je operacija "Junij 2025" v glavah že začela.

Darko Karapetrović in Mile Ačimović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Kmalu nas čaka prijateljska tekma s Črno goro, nato bomo razdelali plan priprav za Euro, ki se začenja sredi junija. Prepričani smo, da ne bomo zgolj udeleženci tekmovanja, pač pa tudi aktivni igralci," že gleda naprej Karapetrović, ki je v taboru slovenske reprezentance nepogrešljiv del ekipe, saj skrbi za povezavo med strokovnim štabom in igralci, dela analizo nasprotnikov, pripravlja strategijo pred posameznimi tekmami in je po vseh značilnostih pravi pomočnik selektorja Aćimovića.