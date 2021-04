Valencia stopila v bran Diakhabyju: Stop rasizmu

Glavni sodnik obračuna David Medie Jimenez je v poročilu po tekmi zapisal, da mu je 24-letni branilec Valencie dejal, da ga je Cala užalil z rasističnimi zbadljivkami. Sam pa s sodniško ekipo tega ni slišal. Diakhabyju in Cali je zaradi prerekanja in nešportnega vedenja pred tem pokazal tudi rumeni karton, kasneje pa so nogometaši Valencie protestno zapustili zelenico.

V današnji izjavi za javnost je Valencia zapisala, da je sodnik klubu sporočil, da jih lahko doleti kazen, če se ne bodo vrnili na zelenico in dvoboj odigrali do konca. "Danes, jutri, vedno, ustavite rasizem. Borili se bomo do bridkega konca, da razjasnimo, kaj se je zgodilo. Zaščitili bomo igralca in uničili rasizem," so ob tem zapisali. Dodali so, da klub igralcev ni silil v nadaljevanje obračuna, ki je bil za okoli 20 minut prekinjen po 29 minutah.

"Igralci so se za to odločili sami, saj je nad njimi visel meč kazni," so še dodali iz vrst netopirjev. Diakhabyja je trener Valencie Javi Graciapo incidentu zamenjal, ob polčasu pa je v slačilnici ostal tudi domači nogometaš Cala.

"V slačilnici so nam dejali, da bomo kaznovani, če se ne vrnemo na igrišče. Pogovorili smo se tudi z Diakhabyjem. Dejal je, da ne more več igrati, a razumel, da moramo tekmo odigrati do konca in se izogniti kazni," je dejal trener moštva Gracia. Nogometaš Valencie Juan Gaya je španskim medijem po tekmi dejal, da so klubu grozili, da bi lahko bili kaznovani s porazom za zeleno mizo ter dodatnimi sankcijami.

Pri Cadizu so se prav tako odzvali in zaščitili svojega nogometaša. Verjamejo mu, da ni izrekel rasističnih žaljivk. Cala je po zapisih AFP danes po dopoldanskem treningu Cadiza španskim medijem dejal, da bo za torek sklical tiskovno konferenco in razložil dogajanje na zelenici.

Vodstvo španskega prvenstva je prav tako v današnji izjavi za javnost zapisalo, da obsoja vsakršno vrsto rasizma. "Obtožbe jemljemo zelo resno in z obema kluboma ter sodniško ekipo bomo storili vse, kar je v naši moči, da zaščitimo vrednote raznolikosti in spoštovanja v španskem nogometu."Cadiz je obračun 29. kroga španskega prvenstva proti Valencii dobil z 2:1.