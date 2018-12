Že druga transseksualka v španskem nogometu: 'Soigralke pazijo name'

Valentina Berr se je odločila narediti pomemben korak v karieri in se bo v vrstah katalonske Terrasse predstavila kot druga transseksualna nogometašica v španskih ligah. Pred nekaj meseci je v Španiji že odmeval primer Alba Palacios , ki je kot prva transseksualka zaigrala pod okriljem Španske nogometne zveze, Berrova naj bi to storila v kratkem.

Postala je članica B-ekipe Terrasse, najverjetneje pa bo zaigrala že to nedeljo na tekmi drugoligaškega katalonskega tekmovanja proti Pirinaici.

'Ni lahko tvegati lastnega zdravja'

"Biti ženska transseksualka pomeni začeti dan, brez da bi vedela na kakšna nasilna dejanja boš naletela‒ ne glede na to, kaj storiš,"je za uradno spletno stran kluba izjavila Berrova. "Predstavljajte si svet ženskega nogometa, v katerem na tekme še vedno prihajamo s transparenti, v katerih prosimo za spoštovanje in se zahvaljujemo za podporo. Ni mi lahko tvegati lastnega zdravja, psihičnega in telesnega, v takšnem okolju,"je nadaljevala.

"Imam soigralke, ki pazijo name in me ščitijo od prve minute, klub pa počne vse, kar je v njegovi moči, da bi se lahko osredotočila na igranje, to sem tudi prišla počet. Upam, da bo tudi odziv ostalih oseb in institucij, na katere bom naletela tekom sezone, vsaj na ravni strpne in raznolike družbe," še pravi Katalonka.

Nogometni klub Terrassa, od koder sicer izvira legendarni vezist Barcelone Xavi Hernandez, je javno izrazil "absolutno podporo" in ponos, ker bo Berrova branila njihov grb.