Nogomet

Kolotilo si želi slovenski rekord: Za Kovačevića hočem več kot 5 milijonov

Celje, 07. 11. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , L.M.
26

Nogometaši Celja v tej sezoni prevladujejo v domači ligi, prav tako jim gre izvrstno v konferenčni ligi, kjer imajo po treh krogih tri zmage. Ambicije predsednika celjskega kluba Valerija Kolotila pa so še večje, segajo vse do lige prvakov že v naslednji sezoni. Za Franka Kovačevića pa Rus želi rekordno odškodnino.

Celje - Legia
Celje - Legia FOTO: Luka Kotnik

Grofje so v četrtek doma premagali varšavsko Legijo z rezultatom 2:1. Na četrtkovi tekmi so bili večino časa v podrejenem položaju, zmago sta jim prinesla zadetka Nikite Iosifova in Žana Karničnika. Celjani so v končnici srečanja izkoristili vse evropske izkušnje, ki so jih pridobili do sedaj. To je največji dosežek Valerija Kolotila in njegove ekipe, ki so v Knežjem mestu poskrbeli za popularizacijo nogometa. 

Rus pa si v naslednjih letih želi narediti še en evropski korak naprej: "Tekmovanje v Evropi, še posebej v ligi prvakov, to so sanje vsakega nogometaša in človeka, ki dela v nogometu. To so tudi moje sanje. Da pripeljem himno lige prvakov v Celje." 

Valerij Kolotilo in Aleksander Čeferin
Valerij Kolotilo in Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert

Moskovčan v Sloveniji vodi edinstven projekt, ki je presegel meje športa. Zagotavlja, da se ne želi iti zgolj zaslužkarstva: ""Res si želim zgraditi nekaj večjega, klub, ki bo ponos Slovenije. Ljudje, ki pridejo na tekme, mi nalagajo odgovornost. Klub pa ni moj, je celjski, je slovenski. Hočem, da bo narodna znamka. Želim, da svoje izkušnje s številnih potovanj po svetu delim mlajšim in jih še kaj naučim."

Prihod v slovenski nogomet je bil zanj nova izkušnja. "V vsaki državi je neka zaprta družba, v katero težko prideš. Moraš poznati ljudi, ne moreš kar priti in reči 'jaz sem kralj'. Treba se je učiti, tudi jezika, miselnosti, spoštovati tradicijo, zakon ... Ko dodaš še svoje znanje, to prinese rezultat," meni Kolotilo.

Franko Kovačević
Franko Kovačević FOTO: Profimedia

Celjani imajo v svojih vrstah nešteto nogometašev, ki v letošnji sezoni navdušujejo s svojimi predstavami. Na čelu te skupine pa je zagotovo napadalec Franko Kovačević. Prvi mož grofov si za Hrvata želi prejeti rekordno prestopno vsoto slovenskega nogometa: ""Kovačević je trenutno najboljša evropska 'špica'. Številni se pogovarjajo o njem, ampak zanj še nisem dobil ponudbe. Zadovoljen bom z rekordno odškodnino za Celje in Slovenijo. Torej večjo, kot je Olimpija dobila za Raula Florucza in Ezekiela Hentyja."

Tamar Svetlin
Tamar Svetlin FOTO: Aljoša Kravanja

Kolotilo si ne želi ponoviti napake pri prodaji Tamarja Svetlina, ki se je na Poljsko preselil za 800.000 evrov: "Seveda si želimo zaslužiti. A po drugi strani imamo cilj, da zadržimo fanta, posebej če ponudba ni neka resna. S poletnim prestopom Tamarja nisem zadovoljen. Ne zaradi tega, ker nismo dobili več denarja, temveč zato, ker si je on sam zaslužil več, saj je odličen igralec. Želim mu seveda vse najboljše, ampak če bi ostal pri nas, bi lahko zaslužil še več in bil še boljši."

valerij kolotilo celje konferenčna liga liga prvakov
Tine990
07. 11. 2025 18.03
+0
Kapo dol!!! In potem govorijoda so rusito in ono. Ocitno so veliko boljsi kot balkanci in evropejci
ODGOVORI
1 1
Združene države Evrope
07. 11. 2025 18.07
En Rus ki dela biznis v Evropi. Kaj pa drugi palček rus, ki kolje na stotisoče svojih ruskih in ukrajinskih vojakov? Ti si froc s takšnim komentarjem.
ODGOVORI
0 0
Lock out
07. 11. 2025 17.57
Ronaldo v NK Šenčur.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
07. 11. 2025 17.55
+2
Kaj 5 mio, 15 milijonov, mater je skromen.
ODGOVORI
2 0
antimilan
07. 11. 2025 17.49
verjetno je treba kar 10 postavit ceno
ODGOVORI
0 0
bandit1
07. 11. 2025 17.42
+1
Ko berem to . A ste vse prodali, MB, CE, LJ .....turkom, Rusom , Azarbejčancem? kaj mi res nismo sposobni imeti kakšnega kluba in peljat neko prvenstvo kot je tereba?
ODGOVORI
2 1
Rudar
07. 11. 2025 17.45
Se strinjam.
ODGOVORI
0 0
Mekenzi
07. 11. 2025 17.40
+2
Jaz ga tudi za 5 milijon nebi dal še, 10 milijonov ali več takega golgeterja Slovenija ni se imela, treba iztržit čim več, uprava Celja ni naivna, nebo dala kar tako. 👍👍🩵🩵🩵🇸🇮🇸🇮⚽
ODGOVORI
2 0
Cupko
07. 11. 2025 17.38
+1
Ko bo Riera odšel, bo tudi Celje počasi padlo na slovensko povprečje. Jim pa vsekakor čestitam za uspešno igranje v prvenstvu in tudi v konferenčni ligi. Se vidi, da gojijo napadalni in posledično zelo gledljiv nogomet
ODGOVORI
1 0
PD00X
07. 11. 2025 17.36
+1
Če Kolotil želi drugo leto ligo prvakov ne bo smel prodati nobenega igralca iz prve postave sploh pa ne trenerja , ter še kupiti kakšnega dobrega igralca . To pa mislim da je bolj malo verjetno saj se že sedaj na veliko govori o rekordni prodaji Kovačiča ter Riere . S prodajo Kovačiča bi še pa jaz kar malo počakal da bi mu res cena rekordno zrasla najmanj čez 10 milijonov.
ODGOVORI
1 0
KREN49
07. 11. 2025 17.26
+1
Če so Šeškota prodal za 80 m,,,,,lahko komot za Kovačeviče zahteva 90 m...... saj je tudi več golov dal, kakor naš najboljši napadalec
ODGOVORI
3 2
Rudar
07. 11. 2025 17.30
+2
Z razliko, da eden igra v angleški, drugi v slovenski ligi.
ODGOVORI
2 0
matjaz mravlak
07. 11. 2025 17.38
+0
šesko ce bi igral v celju nebi nikoli dal toliko golov kot kovacevic!
ODGOVORI
2 2
Rudar
07. 11. 2025 17.46
+1
Tudi Kovačević ne bo nikoli igral v Manchestru.
ODGOVORI
1 0
PD00X
07. 11. 2025 17.20
Po besedah Kolotila mi sedaj sploh ni jasno zakaj je sploh prodal Tamarja za ušivih 800.000 če bi mu bilo v Celju boljše in več bi zaslužil ???
ODGOVORI
0 0
matjaz mravlak
07. 11. 2025 17.39
+1
zakaj !! ker je hotel sam iti!! ampak se je ....
ODGOVORI
1 0
Pegasus2
07. 11. 2025 17.18
+4
Vi preko kolpe kok se je lohka tale naučil slovensko v 5 letih vam pa v 20 plus ni ratal?
ODGOVORI
5 1
Jude1994
07. 11. 2025 17.18
+1
Tako se razmišlja...ne pa mi Slovenci zaplankan narod do amena....sama fausija in nestrpnost..... bravo!
ODGOVORI
2 1
manucao
07. 11. 2025 17.17
-2
Abramovič sicer malce večji tajkun je moral takoj spokati iz Chelsea ta v Sloveniji pa se še vedno drži!
ODGOVORI
2 4
kala 09
07. 11. 2025 17.00
+1
Premalo žal.
ODGOVORI
1 0
Davao
07. 11. 2025 16.56
-4
Ruski tajkun
ODGOVORI
1 5
manucao
07. 11. 2025 17.16
-4
Točno to in ne vem kaj sploh dela v Sloveniji.
ODGOVORI
0 4
enajstdvanajst1
07. 11. 2025 16.46
-1
jaz tudi hočem za moj avto 10 000 evrov pa čeprav ni vreden 2000 :)
ODGOVORI
2 3
