Kolotilo si želi slovenski rekord: Za Kovačevića hočem več kot 5 milijonov

Nogometaši Celja v tej sezoni prevladujejo v domači ligi, prav tako jim gre izvrstno v konferenčni ligi, kjer imajo po treh krogih tri zmage. Ambicije predsednika celjskega kluba Valerija Kolotila pa so še večje, segajo vse do lige prvakov že v naslednji sezoni. Za Franka Kovačevića pa Rus želi rekordno odškodnino.

Grofje so v četrtek doma premagali varšavsko Legijo z rezultatom 2:1. Na četrtkovi tekmi so bili večino časa v podrejenem položaju, zmago sta jim prinesla zadetka Nikite Iosifova in Žana Karničnika. Celjani so v končnici srečanja izkoristili vse evropske izkušnje, ki so jih pridobili do sedaj. To je največji dosežek Valerija Kolotila in njegove ekipe, ki so v Knežjem mestu poskrbeli za popularizacijo nogometa. Rus pa si v naslednjih letih želi narediti še en evropski korak naprej: "Tekmovanje v Evropi, še posebej v ligi prvakov, to so sanje vsakega nogometaša in človeka, ki dela v nogometu. To so tudi moje sanje. Da pripeljem himno lige prvakov v Celje."

Moskovčan v Sloveniji vodi edinstven projekt, ki je presegel meje športa. Zagotavlja, da se ne želi iti zgolj zaslužkarstva: ""Res si želim zgraditi nekaj večjega, klub, ki bo ponos Slovenije. Ljudje, ki pridejo na tekme, mi nalagajo odgovornost. Klub pa ni moj, je celjski, je slovenski. Hočem, da bo narodna znamka. Želim, da svoje izkušnje s številnih potovanj po svetu delim mlajšim in jih še kaj naučim." Prihod v slovenski nogomet je bil zanj nova izkušnja. "V vsaki državi je neka zaprta družba, v katero težko prideš. Moraš poznati ljudi, ne moreš kar priti in reči 'jaz sem kralj'. Treba se je učiti, tudi jezika, miselnosti, spoštovati tradicijo, zakon ... Ko dodaš še svoje znanje, to prinese rezultat," meni Kolotilo.

Celjani imajo v svojih vrstah nešteto nogometašev, ki v letošnji sezoni navdušujejo s svojimi predstavami. Na čelu te skupine pa je zagotovo napadalec Franko Kovačević. Prvi mož grofov si za Hrvata želi prejeti rekordno prestopno vsoto slovenskega nogometa: ""Kovačević je trenutno najboljša evropska 'špica'. Številni se pogovarjajo o njem, ampak zanj še nisem dobil ponudbe. Zadovoljen bom z rekordno odškodnino za Celje in Slovenijo. Torej večjo, kot je Olimpija dobila za Raula Florucza in Ezekiela Hentyja."

Kolotilo si ne želi ponoviti napake pri prodaji Tamarja Svetlina, ki se je na Poljsko preselil za 800.000 evrov: "Seveda si želimo zaslužiti. A po drugi strani imamo cilj, da zadržimo fanta, posebej če ponudba ni neka resna. S poletnim prestopom Tamarja nisem zadovoljen. Ne zaradi tega, ker nismo dobili več denarja, temveč zato, ker si je on sam zaslužil več, saj je odličen igralec. Želim mu seveda vse najboljše, ampak če bi ostal pri nas, bi lahko zaslužil še več in bil še boljši."