Valižani 'dvignili' zadnjo evropsko vstopnico za Katar

Reprezentanci Walesa in Ukrajine sta se udarili še za poslednjo vstopnico za preboj na svetovno nogometno prvenstvo v Katarju. Šlo je za eno tekmo, ki so jo v domačem Cardiffu z minimalnim izidom 1:0 dobili Valižani. Otočani so se tako na nogometni mundial uvrstili po 64 letih. Tekmo je odločil avtogol Andrija Jarmolenka v 34. minuti, ko je preusmeril žogo v lastno mrežo po prostem strelu Garetha Bala. V polfinalu dodatnih kvalifikacij je Ukrajina pred tremi dnevi v Glasgowu premagala Škotsko s 3:1. Wales bo na SP igral v predtekmovalni skupini B z Anglijo, Iran in ZDA.

Wales - Ukrajina 1:0 (1:0)

Jarmolenko 34./ag