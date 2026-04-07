Nogomet

Valižanski kapetan Ramsey v pokoj

London, 07. 04. 2026 14.49 pred 21 dnevi 1 min branja 0

STA
Aaron Ramsey je od prihoda v Juventus svoje najboljše predstave pokazal v reprezentančnem dresu Walesa, s katerim se je tudi uvrstil na letošnje svetovno prvenstvo v Katarju.

Nekdanji vezist Arsenala in kapetan nogometne reprezentance Walesa Aaron Ramsey je prek Instagrama pri 35 letih oznanil svojo tekmovalno upokojitev. "To ni bila lahka odločitev. Po tehtnem premisleku sem se odločil, da se upokojim," je zapisal Ramsey.

Sporočilo je pospremil s svojo fotografijo v valižanskem dresu s številko 10, posneto med evropskim prvenstvom leta 2016 v Franciji, kjer so se Aaron Ramsey, Gareth Bale in soigralci uvrstili v polfinale. Kljub kasnejšemu porazu proti Portugalski je bil to najboljši rezultat Walesa na velikem turnirju doslej.

Aaron Ramsey je od prihoda v Juventus svoje najboljše predstave pokazal v reprezentančnem dresu Walesa, s katerim se je tudi uvrstil na letošnje svetovno prvenstvo v Katarju.
FOTO: AP
FOTO: AP

Na klubski ravni je valižanski organizator igre hitro zapustil Cardiff in se preselil v londonski Arsenal, kjer je od leta 2008 do 2019 užival v najboljših letih svoje kariere in osvojil tri FA-pokale (2014, 2015, 2017). Leta 2020 je z Juventusom osvojil naslov italijanskega prvaka.

Po igranju za Glasgow Rangers in Nico se je vrnil v svoj otroški klub Cardiff in svojo zadnjo tekmovalno izkušnjo doživel v Mehiki z ekipo Pumas. Namignil je tudi na svojo morebitno prihodnjo trenersko kariero.

Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
