Valižanski kapetan Ramsey v pokoj

Sporočilo je pospremil s svojo fotografijo v valižanskem dresu s številko 10, posneto med evropskim prvenstvom leta 2016 v Franciji, kjer so se Aaron Ramsey , Gareth Bale in soigralci uvrstili v polfinale. Kljub kasnejšemu porazu proti Portugalski je bil to najboljši rezultat Walesa na velikem turnirju doslej.

Aaron Ramsey je od prihoda v Juventus svoje najboljše predstave pokazal v reprezentančnem dresu Walesa, s katerim se je tudi uvrstil na letošnje svetovno prvenstvo v Katarju.

Na klubski ravni je valižanski organizator igre hitro zapustil Cardiff in se preselil v londonski Arsenal, kjer je od leta 2008 do 2019 užival v najboljših letih svoje kariere in osvojil tri FA-pokale (2014, 2015, 2017). Leta 2020 je z Juventusom osvojil naslov italijanskega prvaka.

Po igranju za Glasgow Rangers in Nico se je vrnil v svoj otroški klub Cardiff in svojo zadnjo tekmovalno izkušnjo doživel v Mehiki z ekipo Pumas. Namignil je tudi na svojo morebitno prihodnjo trenersko kariero.