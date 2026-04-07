Valižanski kapetan Ramsey v pokoj

Sporočilo je pospremil s svojo fotografijo v valižanskem dresu s številko 10, posneto med evropskim prvenstvom leta 2016 v Franciji, kjer so se Aaron Ramsey, Gareth Bale in soigralci uvrstili v polfinale. Kljub kasnejšemu porazu proti Portugalski je bil to najboljši rezultat Walesa na velikem turnirju doslej.
Na klubski ravni je valižanski organizator igre hitro zapustil Cardiff in se preselil v londonski Arsenal, kjer je od leta 2008 do 2019 užival v najboljših letih svoje kariere in osvojil tri FA-pokale (2014, 2015, 2017). Leta 2020 je z Juventusom osvojil naslov italijanskega prvaka.
Po igranju za Glasgow Rangers in Nico se je vrnil v svoj otroški klub Cardiff in svojo zadnjo tekmovalno izkušnjo doživel v Mehiki z ekipo Pumas. Namignil je tudi na svojo morebitno prihodnjo trenersko kariero.
