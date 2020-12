Za Valterja Birso se zanima hrvaški velikan

Valter Birsa je v zaključku novembra prekinil pogodbo z italijanskim prvoligašem iz Cagliarija, kar pomeni, da je morebitnim snubcem na voljo brez odškodnine. Tudi zato se zanj zanimajo klubi, ki bi sicer težko pripeljali nogometaša njegovega kova. Med njimi pa izstopa splitski velikan Hajduk, ki se že dolgo ni boril za naslov hrvaškega prvaka, pod vodstvom novega predsednika pa si želi to čim prej spremeniti.

Novopečeni predsednik kluba Lukša Jakobušić, ki je to funkcijo prevzel pred tedni, je takoj poudaril, da si želi Hajduk vrniti na pota stara slave, nogometašem in trenerskemu štabu pa vcepiti zmagovalno mentaliteto.

Že prva okrepitev Hajduka v Jakobušićevi eri je bila odmevna, saj se je na posojo do konca sezone vrnil vratar Aston Ville in otrok splitskega velikanaLovre Kalinić.Sedaj pa bi mu utegnil slediti prav Birsa, ki je v dresu Genoe, Torina, Milana, Chieva in Cagliarija samo v Serie A zbral kar 223 nastopov, pred tem pa je v najboljšem francoskem prvenstvu zaigral na 149 tekmah. V Franciji je bil sicer član Sochauxa in Auxerra.

Že omenjeni novinar Gianluca Di Marzio na svoji spletni strani dodaja, da se za otroka Gorice zanimata tudi savdski prvoligaš Damak in Al Jazira iz Združenih arabskih emiratov.