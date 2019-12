Valverde miri navijače: Messi se ne bo upokojil v treh dneh

Čeprav je želel Ernesto Valverde tako kot nedavno predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu pogasiti "požar", ki se je razširil po slavnostnem govoru Lionela Messija, je Valverde pred tekmo z Real Mallorco na Camp Nouu priznal, da se bo morala svetovna nogometna javnost v prihodnjih letih privaditi na dejstvo, da se enemu najboljših in morda celo najboljšemu nogometašu vseh časov kariera izteka. Valverde sicer ne skriva zadovoljstva, da je dobil priložnost delati z Argentincem, ki je v Parizu v ponedeljek osvojil rekordno šesto zlato žogo.

MESSI

"To je nekaj naravnega, zdi se naravno. Leo ima 32 let in četudi ne razmišlja o tem, da bi se upokojil zdaj, je to nekaj, kar je v zraku. A ne verjamem, da bi morali zaradi tega noreti, na to moramo gledati kot na nekaj naravnega," je o Messijevih besedah dejal Valverde.

Starejši o Di Stefanu, on pa bo mladim pripovedoval o Messijevi eri

"Vsi razmišljajo o upokojitvi, ko pridejo do določene starosti, a samo zato, ker o tem razmišlja, še ne pomeni, da se bo upokojil v naslednjih treh dneh," je nadaljeval Valverde, ki bo lahko Messiju v soboto zvečer najverjetneje zaploskal na odprti sceni, saj pri klubu po tovrstnih uspehih navadno pripravijo manjšo "parado" zlatih žog pred začetnim žvižgom.

Trener Barcelone je še povedal, da bo Messijevo veličino tudi sam znal ceniti šele takrat, ko Argentinec ne bo več igral. Primerjal ga je z legendarnim rojakom Alfredom Di Stefanom, nesojenim članom Barcelone, ki je nato v dresu velikega tekmeca Real Madrida osvojil rekordnih pet zaporednih evropskih pokalov.

"Zavedam se, kakšno srečo imam, a včasih zaradi zahtevnosti vsakdana ne moreš uživati v vsem,"je še povedal Valverde. "Mislim, da te reči sčasoma začneš ceniti veliko bolj. Zavedam se, da imam izjemno srečo, da bom lahko čez nekaj let rekel, da sem treniral Lea. Na enak način kot starejši ljudje govorijo o Di Stefanu, bom lahko jaz generacijam, ki prihajajo, dejal, da smo živeli v Messijevi eri, in nekateri bodo lahko kot jaz rekli, da so vse skupaj spremljali od blizu."

Ena zadnjih 'vragolij' Messija s treninga članske ekipe Barcelone: