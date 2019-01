Valverde: Ne vem, kaj bom počel v naslednji sezoni

Katalizator vsega dobrega

"Zavedam se, da je to največji spodrsljaj iz minule sezone. Ko zmagaš, vsi slavijo nogometaše, kar je tudi prav. Ko izgubiš, je na udaru trener. Nisem eden od tistih, ki razmišlja v smeri, da ima zagotovljeno službo za obdobje, ki je navedeno v pogodbi. Še kako dobro se zavedam, da bodo končno sodbo o mojem delu podali navijači Barcelone. Zame je najpomembneje, da se držim zastavljenih ciljev, ki so vselej najvišji možni," se lastne odgovornosti za vse uspehe in še posebej neuspehe zaveda Valverde, ki je v nadaljevanju izpostavil ključno vlogo kapetana Lionela Messija.



"Leo (Messi, op. a.) je katalizator vsega dobrega v našem moštvu. Čeprav je v svoji karieri osvojil vse, kar je osvojiti mogoče, je še vedno lačen velikih zmag in lovorik. Vse to prenaša na soigralce, kar se ne nazadnje pozna tudi na zelenici. Zaenkrat nam kaže odlično v vseh tekmovanjih, a hitro se lahko vse obrne. Tudi v novem letu moramo ostati osredotočeni na izpolnitev ciljev, ki smo si jih zadali."



'Vrag', ki bo prej ali slej eksplodiral

Ko je ob koncu pogovora beseda nanesla na kontroverznega francoskega mladeniča Ousmaneja Dembeleja, ki se je v minulem koledarskem letu navijačem 'vtisnil v spomin' bolj kot po dobrih igrah z neodgovornim vedenjem, je strateg aktualnih španskih državnih prvakov povedal: "Gre nedvomno za pravi nogometni dragulj, ki pa ga bo potrebno 'brusiti' še nekaj časa, do bo zasijal v polnem sijaju. Ko bo končno dojel, da ima v sebi izjemen potencial, bodo njegove nogometne odlike prej ali slej splavale na površje. Nekajkrat je že pokazal, kaj zmore, a to ni niti 20 odstotkov tistega, kar pričakujemo od njega."