Valverde prvič po slovesu: Premier League? Bolj mi je všeč Avstralija ...

Ernesto Valverde je moral po dveh državnih in enem pokalnem naslovu v dveh sezonah in pol na klopi Barcelone januarja zapustiti stadion Camp Nou. Člansko moštvo je bilo takrat na prvem mestu prvenstvene lestvice, a se je predsednik Josep Maria Bartomeu s sodelavci po neuspehu na polfinalni tekmi za španski superpokal v Savdski Arabiji (poraz proti Atletico Madridu z 2:3, op. a.) odločil za spremembo.

Valverdeja je nasledil Quique Setien, več tednov po slovesu pa je nekdanji napadalec Barcelone spregovoril (tudi) o načrtih za prihodnost. Po vodenju Athletic Bilbaa, Espanyola, Olympiakosa, Villarreala in Valencie izkušeni španski trener, ki je nedavno proslavil 56. rojstni dan, ne izključuje niti na papirju veliko slabših lig od španske, kjer je kot igralec in trener preživel kar okroglih 30 let.

Mikajo ga nevsakdanje pustolovščine

"Res so mi všeč nevsakdanje reči, zato ne zavračam ničesar ... Včasih me sprašujejo: 'Kaj pa Premier (League)?' In ne vem še kaj vse ... Jaz pa: 'Prekle ... Če pa mi je všeč Avstralija!' (smeh) Veste ... Ne vem. Neka nevsakdanja pustolovščina, saj se čas v nogometu počasi izteka in moraš razmišljati o tem, da bi morda kdaj moral živeti tudi v nevsakdanjih krajih," je na mednarodnem nogometnem dogodku v Bilbau v pogovoru, ki ga je vodil katalonski novinar Axel Torres, povedal Valverde.

Valverde je tudi priznal, kako navdušen je bil, ko je nekdanji kapetan in legendarni vezist katalonskega ponosa Andres Iniestasporočil, da se bo preizkusil v japonskem nogometu, kjer mu gre kot članu prvoligaša Vissel Kobeja zaenkrat odlično.

'Tudi mene Japonska zelo zanima'

"Pozdravil sem odločitev Andresa, ko mi je dejal, da gre na Japonsko. Mislil sem si: 'Vau! Spoznal bo drugačno kulturo in drugačne ljudi.' Tudi mene Japonska zelo zanima," je še povedal Valverde, ki je sicer strasten fotograf.

"Na Japonskem lahko narediš nekaj izvrstnih fotografij. Veliko je krajev, ki bi jih rad obiskal. Bomo videli, kaj bom na koncu počel. Nisem še dolgo brez službe, zato se mi še ni potrebno odločiti. Nimam še jasne ideje. Možno pa je, da bi šel kam v tujino. Res rad počnem nevsakdanje reči, zato ne bi ničesar vnaprej zavrnil,"je sklenil španski trener.