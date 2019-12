Valverde: Rakitić igra več, ker si je to priboril, Fati pa je povsem miren

Ernesto Valverdeje na petkovi novinarski konferenci sicer zatrdil, da je osredotočenost nogometašev Barcelone povsem usmerjena v Real Sociedad in ne v prestavljeni "el clasico" z Real Madridom, ki naj bi ga na Camp Nouu kljub napovedanim protestom v katalonski prestolnici odigrali naslednji teden.

"Jutri nas čaka res težka tekma. To je eno najtežjih gostovanj. Tam smo v zadnjih dveh sezonah zmagali, a prej smo leto za letom izgubljali," je uspešnost varovancev na stadionu Anoeta pod svojo taktirko pohvalil Valverde.

"Dodajte še to, da je Sociedad četrti na lestvici, ima dobre igralce in se dviga, ter da so nas ob našem zadnjem srečanju pri nas doma zelo namučili in se nam je bilo zelo težko upirati njihovemu pritisku ... Razumem, da 'clasico' polni naslovnice, toda ne bomo izgubili naše osredotočenosti, ker so tri točke, ki so na voljo proti Sociedadu, enako dragocene kot tri proti Madridu. Igralci so bolj osredotočeni na našo naslednjo tekmo."

Povratek Albe in Semeda, Arthur ostaja vprašljiv

Pomembni "novosti" na petkovem treningu sta bila branilca Jordi Alba in Nelson Semedo, ki bosta po daljših premorih zaradi poškodb morda zaigrala že ob gostovanju na atlantski obali, medtem ko bosta doma najverjetneje ostala vezist Arthur Meloin napadalec Ousmane Dembele.

"Vrnila sta se (Alba in Semedo, op. a.) na treninge že pred našo zadnjo tekmo, a sredi tedna še nista imela zelene luči zdravniške službe. Upajmo, da se bo to zgodilo in da se bosta lahko priključila moštvu. Arthur ima težave s prepono in ni treniral, zato je za jutrišnjo tekmo vprašljiv," je nadaljeval trener trenutno vodilne ekipe španskega prvenstva.

'Glede Fatija je zunaj več hrupa kot tu notri'

Barcelona je sredi tedna zmagovito zaključila z nastopi v skupinskem delu Lige prvakov in v Milanu klub močno spremenjeni prvi postavi premagala Inter (2:1). Poleg 17-letnega Ansuja Fatija, ki je po vstopu s klopi poskrbel za zmago Kataloncev, se je s kapetanskim trakom na roki izkazal tudi hrvaški vezist Ivan Rakitić, ki je iz ekipe v zadnjih tednih povsem izrinil Mela (govorilo se je, da Brazilcu težave povzroča celo spolno prenosljiva bolezen gonoreja). Poleti se je sicer že zdelo, da Barca na Rakitića ne računa več, čeprav naj bi Valverde močno navijal za to, da bi ga klubu uspelo zadržati.

"Rakitić? Vidim ga v enaki luči kot ostale. V igri smo za veliko reči in poleti se bo zgodilo, kar se bo, a vsi te sprašujejo že za zimski prestopni rok. Ivan je začel igrati bolj redno in to pomeni, da si je to priboril. Arthur? Že oni dan so me spraševali, kaj je z njim ... Iz Brazilije se je vrnil z nekaj bolečinami, ki so ga mučile že lani, po tekmi z Atletico Madridom pa smo se morali ustaviti zaradi težav v kolku. Bomo videli, če bo lahko nared, a za jutri dvomim, da bo,"dodaja Valverde.

"Fati pa je dobro, miren je. Menim, da je zunaj več hrupa kot tu notri. Pazimo na našega nogometaša in videti moramo, če se bodo nehale bolečine, ki so ga mučile. A vse ostalo ostaja absolutno običajno,"še pravi trener Barce, ki se je odzval tudi na izjavo direktorja Interja Giuseppeja Marotte o prihodnosti vezista Artura Vidala. Marotta je dejal, da Milančani želijo Čilenca, a da slednji ne želi zapustiti Camp Noua.

'Inter že ve'

"Kaj pa lahko rečem o tej informaciji, ki ni naša? Prihaja iz Interja, oni že vedo. V našem primeru se tržišče še ni odprlo, Arturo je naš nogometaš in računamo nanj, ko se nam to zdi primerno,"je sklenil Valverde.

Na vrhu lestvice je bil poleg presenečenja te sezone Granade nekaj časa tudi Barcin sobotni tekmec iz Baskije, a so belo-modri v zadnjih krogih malce popustili in s 27 točkami trenutno za sedem točk zaostajajo za vodilnima Barco in Real Madridom.

