Valverde: Real je še vedno kandidat za naslov španskega prvaka

Nogometaši Reala so v 17. krogu prvenstva izgubili dragoceni dve točki na gostovanju v Villarrealu.

"Stojim za tem, kar sem rekel takrat. Koliko se nas tiče, je Real še vedno kandidat za naslov španskega prvaka. Včasih se zdi razlika v točkah velika, a temu le ni tako. Le dve tekmi in pol lahko spremenita vse. Še vedno jih uvrščam med naše velike rivale," je še danes prepričan strateg na klopi katalonskega ponosa, ki pa se ne obremenjuje s formo nasprotnikov: "To sezono med ekipami v vrhu prvenstva ni velike razlike. Osredotočeni smo na to, da ostanemo na vrhu lestvice."

Po krajšem premoru v španskem prvenstvu je sicer Valverde zagotovil, da so se njegovi varovanci v tem času dobro spočili in so pripravljeni na drugo polovico sezone. Ob tem je spregovoril tudi o svoji prihodnosti na trenerskem stolčku blaugrane.