Valverde: Res je čudno, da Messija ni na ožjem seznamu za zlato žogo

Številni nogometni strokovnjaki menijo, da se era Lionela Messija in Cristiana Ronalda bliža koncu. Po desetletju prevlade, ko sta si nogometna virtuoza izmenjavala prestižne nagrade, bi lahko sloviti Balon d’Or romal v roke hrvaškega kapetana Luke Modrića. Ta je na svetovnem prvenstvu v Rusiji z ognjenimi spisal pravo nogometno pravljico, pred tem pa se z Realom še tretjič zavihtel na elitni evropski prestol.

Ponedeljkov večer bo obelodanil zmagovalca, vsa nogometna smetana pa se bo zbrala na slovesni prireditvi v Grand Palaisu v Parizu. Prireditvi naj bi se izognil portugalski nogometni maestro Ronaldo, do zdaj se je nagrade razveselil kar petkrat v zadnjem desetletju, prav tolikokrat pa je zlato žogo med svoje lovorike postavil tudi Messi. Argentinca po neuradnih informacijah ni med finalno trojico, v njej so, po podatkih, ki so v zadnjih tednih prišli v javnost, Ronaldo, Modrić in Antoine Griezmann.