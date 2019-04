Valverde z mislimi že pri Unitedu: Preobražena Barcelona na gostovanju pri Huesci le do točke

Po zmagi na slovitem Old Traffordu, so nogometaši Barcelone gostovali pri Huesci. Ernesto Valverde je v luči pomembne povratne tekme četrtfinala Lige prvakov na zelenico poslal nekoliko spremenjeno postavo. Po poškodbi obraza, za katero je poskrbel Chris Smalling, na tekmi s Huesco ni nastopil prvi zvezdnik Lionel Messi, prav tako ni bilo Ivana Rakitića in Luisa Suareza, manjkal je tudi Gerard Pique.