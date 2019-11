Valverdeja za prihodnost ne skrbi: Čutim, da imam podporo predsednika

"Jedla sva skupaj s predsednikom (Josep Maria Bartomeu, op. p.) in vedno me je podpiral. Čutim, da imam podporo," je bil jasen trener Barcelone, ki se je pod udarom kritik in glasnih žvižgov navijačev znašel po zadnjih dveh slabših predstavah (ligaški poraz v gosteh pri Levanteju in domači remi s praško Slavio v Ligi prvakov). V Barceloni – tudi zavoljo poškodb – ni vse idealno, a vendarle daleč od tragičnega. Katalonci so še vedno vodilni v domači La ligi, prav tako vodijo z osmimi točkami v težki skupini Lige prvakov F. Po štirih tekmah, kjer niso vpisali poraza, imajo osem točk, Borussia Dortmund jih ima sedem, Inter štiri, Slavia pa dve.

Tekma s Celto kot naročena, a ta ima novega trenerja

"Potrebujemo zmago. Tekmo z Levantejem smo izgubili v šestih minutah. Vemo, kaj pomeni poraz za našo ekipo. In želimo si obdržati prvo mesto na lestvici," je pred tekmo s Celto Vigo, ki po 12 krogih španske La lige domuje na predpredzadnjem mestu in ki je izgubila zadnje štiri obračune, izpostavil trener Barcelone Valverde. Nasprotnik je za nove tri točke – to bi bile prve po visoki zmagi nad Valladolidom 29. oktobra – več kot primeren, saj je v slabi formi, poleg tega pa Katalonci znova igrajo na domačih tleh. Celta na gostovanjih v tej sezoni sploh še ni zmagala."Presenetljivo so v slabem položaju. Slabo jim je del gol Betisa na tekmi, na kateri so igrali dobro, nato pa so svoje naredili živci. Imajo dobre nogometaše in ni običajno, da imajo na računu tako malo golov s tako dobrimi ofenzivnimi nogometaši. Manjka jim samozavesti, saj talent zagotovo imajo," je še pojasnil Valverde.

Bi pa utegnila pri Celti svoje opraviti šok terapija, saj imajo nogometaši iz Viga novega trenerja, ki sliši na ime Oscar Garcia Junyent in Barcelono dobro pozna, saj je tam v preteklosti deloval kot eden od trenerjev v mladinskem pogonu. Na trenerskem stolčku Celte je Katalonec zamenjal Frana Escribaja. Na španskih tleh članske ekipe še ni vodil, je pa v preteklosti poveljeval Maccabiju iz Tel Aviva, Watfordu, RB Salzburgu, Saint-Etiennu in Olympiacosu.