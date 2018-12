Valverdeju prekipelo: Lionel Messi peti na izboru za zlato žogo? To je absurd ...

Bolj kot s tem, da je Luka Modrić osvojil zlato žogo za nogometne dosežke v letu 2018, se številni nogometni strokovnjaki in navdušenci še naprej sprašujejo, zakaj ni zmagal nihče izmed dvojca Lionel Messi / Cristiano Ronaldo . Od leta 2008 sta si namreč omenjena nogometaša razdelila vseh deset prestižnih nagrad, vsak jih je v svoje vitrine pospravil po pet. In mnogi so pričakovali, da se bo tudi na letošnji podelitvi odločalo med obema superzvezdnikoma, a so imeli svetovni selektorji, kapetani in novinarji drugačne načrte. Modrić je prepričljivo zmagal in tako z najprestižnejšo individualno nogometno nagrado kronal sanjsko leto, v katerem je z madridskim Realom še tretjič zapored osvojil elitno Ligo prvakov, s hrvaško nogometno reprezentanco pa je zaigral v velikem finalu, kjer je moral kasneje priznati premoč Franciji.

Z zmago Modrića se torej ne morejo sprijazniti privrženci Ronalda in Messija, ki so prepričani, da nekaj dobrih tekem ni dovolj, da osvojiš to prestižno nagrado. Med zagovorniki teh je tudi strateg katalonske Barcelone Ernesto Valverde. Ta ne more verjeti, da je Lionel Messipristal na skromnem petem mestu, čeprav je Barcelona v minuli sezoni osvojila naslov državnega in pokalnega prvaka v Španiji."Ne bom se spuščal v to, ali je izbor pravilen ali ne, tako se je pač končalo. Vsak, ki je glasoval, ima svoje mnenje in vsak bo to mnenje zagovarjal in seveda ima pravico, da svoje mnenje tudi izraža. Iskreno, zame je to absurd, da je Leo končal na petem mestu. Vseeno čestitam Luki za zmago," je ogorčeno dejal trener Barcelone, ki je moral odgovarjati na to vprašanje pred tekmo v španskem kraljevem pokalu, kjer bo Barcelona na povratni tekmi gostila zasedbo Cultural Leonesa. Prva tekma se je končala z zmago Kataloncev z 1 : 0.

Valverde je seveda imel v mislih, kolikšen je doprinos Messija za njegovo moštvo in kolikšen Modrića za njegovo. Predvsem je imel v mislih podatek, da je Lionel Messi v zadnjih 13 sezonah vselej dosegel 15 golov na sezono. Za primerjavo, Modrić je od leta 2012 za Real v državnem prvenstvu zabil zgolj 9 golov. Je pa res, da imata nogometaša povsem drugačne vloge in igrata na povsem drugačnih položajih. Messi je tako še tretje leto zapored ostal brez zlate žoge, ki jo je sicer v bogati karieri osvojil petkrat, in sicer v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2015. Zanimivo je tudi, da od leta 2007, ko je končal na tretjem mestu, nikoli ni bil slabši kot tretji.

MESSI