Van Bommel po sezoni in pol dobil nogo pri PSV

Van Bommel (na fotografiji) je bil s PSV v minuli sezoni do konca v bitki za državni naslov z Ajaxom, v skupini Lige prvakov z Barcelono, Tottenhamom in Interjem pa je klub iz Eindhovna osvojil zadnje mesto in ostal brez nadaljnjih evropskih nastopov.

Mark van Bommel, nekdanji vezist in kapetan PSV, je bil na klopi kluba iz Eindhovna od junija 2018, ko je podpisal triletno pogodbo. Pred tremi dnevi je klub izpadel iz Lige Evropa (domači remi z norveškim Rosenborgom z 1:1), na zadnjih 12 tekmah pa je 24-kratni nizozemski prvak vknjižil le dve zmagi.

PSV

PSV je ta čas na četrtem mestu nizozemskega prvenstva Eredivisie in ima deset točk zaostanka za vodilnim Ajaxom, ki pa v zadnjem času prav tako popušča in je minuli konec tedna izgubil pomemben obračun vrha lestvice s trenutno prvim zasledovalcem AZ Alkmaarjem (0:1).

Za Van Bommla je bil to sicer prvi (samostojni) trenerski izziv v karieri. Kalil se je kot pomočnik nekdanjemu vratarju reprezentance Maartnu Stekelenburguv nizozemski izbrani vrstido 17 let, septembra 2015 pa se je tastu Bertu van Marwijku pridružil v taboru reprezentance Savdske Arabjie, kjer je ostal dve leti. Nato je bil trener ekipe PSV od 19 let, z Van Marwijkom pa je nato sodeloval še pri izbrani vrsti Avstralije na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018. PSV ga je sredi turnirja potrdil za naslednika še enega nekdanjega člana PSV in Barcelone Phillipa Cocuja, ki je odšel k Fenerbahčeju.

