Van de Beek razkril: Z Realom je bilo že vse dogovorjeno

"Z Real Madridom je bilo že vse dogovorjeno, kluba sta bila prav tako dogovorjena, a iz nekega razloga se ni uresničilo. Igralci, ki bi morali zapustiti ekipo, so ostali, Madrid pa je stopil korak nazaj," je bil za dnevnik De Telegraafiskren Donny van de Beek. Novi član Manchester Uniteda, ki je po nesrečnem razpletu pogajanj nato odigral minulo sezono pri Ajaxu, je priznal, da je bil razočaran.

"Na začetku si sit vsega in vprašaš se, če bo takšna priložnost še pojavila,"je nadaljeval Van de Beek, ki ga je v svoje vrste zdaj zvabil Manchester United in z njim podpisal petletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Ajax bo za Van de Beeka, ki je z ekipo blestel v sezoni 2018/19 in se z njo prebil vse do polfinala Lige prvakov, kjer je bil za nizozemske prvake nato usoden Tottenham, prejel vsaj 39 milijonov odškodnine.

'Velik klub v najboljši ligi na svetu'

"Izbral sem po občutku, to počnem že skozi vso kariero. Denar ni predstavljal težave, ker mi glede na vse ekipe, ki so se mi predstavile, za to ne bi bilo potrebno skrbeti,"je o možnih snubcih, nazadnje se je ob prihodu zdaj že nekdanjega selektorja Nizozemske Ronalda Koemana na njeno klop omenjala tudi Barcelona, ostal skrivnosten Van de Beek.

De Telegraafje poročal, da so se pri Ajaxu v zadnjih dneh skupnega sodelovanja tako bali poškodbe Van de Beeka, da so ga za skoraj dva dni zaprli v hotel, ni ga bilo niti na zadnji prijateljski tekmi na stadionu Johana Cruyffa. O svojem novem klubu je povedal, da mu za prestop v njegove vrste ni bilo potrebno razmišljati "niti sekunde".

"Manchester United so moje sanje, seveda gre za velik klub v najboljši ligi na svetu. Niti sekundo mi ni bilo potrebno razmišljati, ko se mi je priložnost ponudila,"je še povedal Van de Beek.