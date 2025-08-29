Svetli način
Nogomet

Van de Looi: Zaostanek s prve tekme je bil enostavno prevelik

Ljubljana, 29. 08. 2025 12.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Za razliko od celjskih nogometašev, ki navdušujejo s predstavami na začetku letošnje sezone tako v Evropi kot v domačem prvenstvu, se nogometaši Olimpije iz Armenije, kjer so v povratnem obračunu proti tamkajšnjemu predstavniku Noahu skušali pripraviti čudež vseh čudežev, vračajo sklonjenih glav. Skupni izid 7:3 pove vse o razmerju moči med armenskim in slovenskim prvakom.

Ljubljanska Olimpija se (pričakovano) ni uvrstila v skupinski del Konferenčne lige. Skušali so se zmaji še tretjič zapored dokopati do evropske jeseni, a glede na prikazano v dozdajšnjem delu sezone si tega niti pod razno niso zaslužili.

Ljubljančani zasluženo ostajajo brez evropske jeseni.
Ljubljančani zasluženo ostajajo brez evropske jeseni. FOTO: Damjan Žibert

Varovanci trenerja Erwina van de Looija so na povratni tekmi sicer dosegli dva zadetka, toda prejeli so jih zopet preveč – kar tri – za še drugi poraz (3:2) v zadnjem tednu proti Noahu. "Po tem, ko že v zgodnji fazi tekme zaostajaš z dvema zadetkoma prednosti, je brezpredmetno izgubljati odvečne besede. Menim, da smo si kljub vsemu na povratnem obračunu uspeli priigrati lepo število priložnosti, iz katerih bi lahko iztržili več," je po izpadu iz evropskih kvalifikacij dejal strateg Olimpije.

Ta je zadovoljen, kako se je njegovo moštvo odzvalo po zaostanku z 2:0 in dejstvu, da je bilo že takrat jasno, da jeseni v slovenski prestolnici evropskih moštev ne bomo spremljali. "Po izenačenju izida na 2:2 smo imeli še nekaj priložnosti, a če potegnemo črto pod obe tekmi, je bil zaostanek s prvega obračuna enostavno prevelik, zato je v skupinski del Konferenčne lige napredovalo boljše moštvo," je trezno dodal 53-letni Nizozemec na začasnem delu v Ljubljani. 

nogomet olimpija ljubljana konferenčna liga erwin van de looi
KOMENTARJI (5)

Rozle1
29. 08. 2025 14.41
Kaj zaostanek prevelik na prvi tekmi, a drugo so pa zmagal al kaj. Pri Olimpiji se gre ze od nekdaj samo za zasluzek, imeli so dva španska trenerja s katerima so nekaj naredil. Seveda bila sta predraga, zdaj pa sami loleki za trenerja.
ODGOVORI
0 0
kolosej
29. 08. 2025 14.31
Olimpija je samo še mrtva črka na papirju in fama v srcu ljubiteljev nogometa, ki smo hodili na tekme 1. Jugo lige. Ko je v Lj igrala zvezda, je bil promet za Bežigradom ohromljen. Danes ne poznam nobenga igralca
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
29. 08. 2025 14.18
+2
Trener ni nič kriv!
ODGOVORI
2 0
Rabbit
29. 08. 2025 14.16
+3
To je zato, ker vodstvo že drugo leto zapored ni videl smisla uspešnemu trenerju ki je prinesel skupaj z igralci precej denarja iz evrope in kanto v ligi (Riera obe kanti!) nekaj povečat plačo in na isti način morda zadržat kakega igralca. Sedaj se pa to maščuje in prav je tako!
ODGOVORI
3 0
zmerni pesimist
29. 08. 2025 13.47
+3
Ni bil prevelik vi ste zanič
ODGOVORI
5 2
