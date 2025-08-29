Van de Looi: Zaostanek s prve tekme je bil enostavno prevelik

Ljubljanska Olimpija se (pričakovano) ni uvrstila v skupinski del Konferenčne lige. Skušali so se zmaji še tretjič zapored dokopati do evropske jeseni, a glede na prikazano v dozdajšnjem delu sezone si tega niti pod razno niso zaslužili.

Varovanci trenerja Erwina van de Looija so na povratni tekmi sicer dosegli dva zadetka, toda prejeli so jih zopet preveč – kar tri – za še drugi poraz (3:2) v zadnjem tednu proti Noahu. "Po tem, ko že v zgodnji fazi tekme zaostajaš z dvema zadetkoma prednosti, je brezpredmetno izgubljati odvečne besede. Menim, da smo si kljub vsemu na povratnem obračunu uspeli priigrati lepo število priložnosti, iz katerih bi lahko iztržili več," je po izpadu iz evropskih kvalifikacij dejal strateg Olimpije.

Ta je zadovoljen, kako se je njegovo moštvo odzvalo po zaostanku z 2:0 in dejstvu, da je bilo že takrat jasno, da jeseni v slovenski prestolnici evropskih moštev ne bomo spremljali. "Po izenačenju izida na 2:2 smo imeli še nekaj priložnosti, a če potegnemo črto pod obe tekmi, je bil zaostanek s prvega obračuna enostavno prevelik, zato je v skupinski del Konferenčne lige napredovalo boljše moštvo," je trezno dodal 53-letni Nizozemec na začasnem delu v Ljubljani.