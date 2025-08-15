Van de Looij: Začetek je bil katastrofalen, nato so igralci pokazali pravi značaj

Zeleno-beli znova niso navdušili, a so bili za boljšo igro po zgodnjem zaostanku z 1:0 nagrajeni s štirimi zadetki (Veljko Jelenković, Diogo Pinto, Ivan Durdov in Alex Blanco) ter s tem za preboj v play-off kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Konferenčne lige.

To je bil obenem ognjeni krst tudi za novopečenega stratega Olimpije, 53-letnega Nizozemca Erwina van de Looija, ki je po razburljivem obračunu proti albanski Egnatiji najprej okaral svoje varovance za zelo medel vstop v tekmo. "Naš začetek je bil naravnost katastrofalen. Hvala Bogu, da sta bila preostala dva zadetka poleg veljavnega iz šeste minute dosežena iz nedovoljenega položaja. Igralci so stali previsoko in bili v svojih linijah postavljeni preveč široko, kar je tekmec izkoristil za nevarne podaje v globino," je po srečnem koncu na gostovanju v vroči Albaniji uvodoma dejal nizozemski strokovnjak na klopi ljubljanskega moštva.