Van de Looij: Začetek je bil katastrofalen, nato so igralci pokazali pravi značaj

Ljubljana, 15. 08. 2025 08.12 | Posodobljeno pred 3 minutami

Nogometaši ljubljanske Olimpije so preživeli albanski pekel in se z zmago po podaljšku (4:2) proti Egnatiji ter s skupnim izidom 7:4 uvrstili v zadnji, 4. predkrog kvalifikacij za Konferenčno ligo. Novi strateg zmajev Erwin van de Looij je po uspehu izpostavil sprva zelo slab vstop v dvoboj, nato pa pohvalil svoje varovance za boljše nadaljevanje in izkazan pravi značaj.

Zeleno-beli znova niso navdušili, a so bili za boljšo igro po zgodnjem zaostanku z 1:0 nagrajeni s štirimi zadetki (Veljko Jelenković, Diogo Pinto, Ivan Durdov in Alex Blanco) ter s tem za preboj v play-off kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del Konferenčne lige.

To je bil obenem ognjeni krst tudi za novopečenega stratega Olimpije, 53-letnega Nizozemca Erwina van de Looija, ki je po razburljivem obračunu proti albanski Egnatiji najprej okaral svoje varovance za zelo medel vstop v tekmo. "Naš začetek je bil naravnost katastrofalen. Hvala Bogu, da sta bila preostala dva zadetka poleg veljavnega iz šeste minute dosežena iz nedovoljenega položaja. Igralci so stali previsoko in bili v svojih linijah postavljeni preveč široko, kar je tekmec izkoristil za nevarne podaje v globino," je po srečnem koncu na gostovanju v vroči Albaniji uvodoma dejal nizozemski strokovnjak na klopi ljubljanskega moštva.

"Smo pa kasneje vzpostavili ravnotežje na igrišču, zaigrali bolje in imeli tekmo večji del pod nadzorom. Ko smo povedli z 2:1, sem dobil občutek, da te tekme ne moremo več izgubiti. Fantom moram čestitati za pogum in boljšo igro v nadaljevanju tekme. Ko je bilo najbolj potrebno, so pokazali pravi značaj," je še dodal Nizozemec.

Ljubljančani se bodo v zadnjem kvalifikacijskem predkrogu pomerili z armenskim predstavnikom Noahom. Ob morebitnem uspehu bodo še tretjič zapored zaigrali v skupinskem delu Konferečne lige.

