Van der Sar: De Ligt me spominja na Ronalda

Po njegovem mnenju je prav velika lakota po uspehu tista, ki oba žene naprej. "Njegova mentaliteta in način, na katerega želi še napredovati... Želi postati najboljši branilec na svetu. To sem doslej videl le pri redkih nogometaših. Eden izmed njih je tudi njegov soigralec Cristiano Ronaldo. Ko sem še igral za Manchester United, je imel tudi on to isto željo in odnos do dela. Z vsakim treningom je želel postati še boljši. V tej lahkoti po uspehu in mentaliteti sta si z De Ligtom še kako podobna," je prepričan van der Sar.