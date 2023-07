Van der Sar zaradi možganske krvavitve v bolnišnici v Splitu

Edwin van der Sar je do nedavnega opravljal vlogo izvršnega direktorja Ajaxa, a je svojo funkcijo zapustil, potem ko je nizozemski velikan v državnem prvenstvu končal na zanj skromnem tretjem mestu. Tako je prvič po letu 2009 ostal brez Lige prvakov.

52-letnik je v svoji bogati karieri branil barve Ajaxa, Juventusa, Fulhama in Manchester Uniteda, pri katerem je leta 2011 sklenil svojo športno pot. Dvakrat je slavil naslov v Ligi prvakov, z rdečimi vragi je bil štirikrat tudi angleški prvak. Za nizozemsko izbrano vrsto je zbral okroglih 130 nastopov. Debitiral je junija 1995, svojo zadnjo tekmo za tulipane pa je odigral oktobra 2008 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

"Vsi pri Ajaxu Edwinu želimo čimprejšnje okrevanje. Naše misli so s teboj," so zapisali na družbenih omrežjih nizozemskega kluba. "Pošiljamo ti svojo ljubezen, bodi močan," so se odzvali pri rdečih vragih.

"Ed je velik borec. Moje misli so z njim in njegovo družino," pa je zapisal van der Sarov nekdanji soigralec pri Unitedu Rio Ferdinand.