Van Dijk, Kane, Neuer in drugi kapetani v Katarju proti diskriminaciji

Kapetani več nogometnih reprezentanc so se odločili, da bodo na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju v znak podpore nosili posebne kapetanske trakove proti diskriminaciji. Med njimi so tudi zvezdniki svetovnega formata, kot so kapetan Anglije Harry Kane, Nemčije Manuel Neuer, Nizozemske Virgil van Dijk in drugi.

Harry Kane je le eden od številnih kapetanov, ki bodo v Katarju nosili poseben kapetanski trak. Poleg že omenjenih bodo tovrstne kapetanske trakove - tudi na bližnjih tekmah lige narodov - nosili še kapetani Walesa, Belgije, Danske, Norveške, Švedske in Švice, prav tako kapetan svetovnih prvakov Francozov – Hugo Lloris. "Ljubezen do nogometa nas vse združuje. Ne glede na to, od kod prihajamo, kako smo videti in koga imamo radi. Nogomet je za vse," je dejal Maneul Neuer za spletno stran nemške zveze DFB. "Nogomet mora biti za vse, ki se počutijo diskriminirane in izključene, kjerkoli na svetu. Ponosen sem, da lahko pošljem to sporočilo skupaj s svojimi kolegi kapetani iz drugih držav. Ker vsak glas šteje," je še dodal nemški vratar, sicer čuvaj mreže bavarskega velikana Bayerna. Poseben kapetanski trak za svetovno prvenstvo 2022