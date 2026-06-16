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Nogomet

Van Dijk kritičen do odmorov za osvežitev: Za gledalce to ni dobro

Arlington, 16. 06. 2026 14.49 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Virgil Van Dijk

Ena izmed novosti letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva, odmori za osvežitev, močno delijo športno javnost. Glasno nasprotovanje ukrepu Mednarodne nogometne zveze je po tekmi med Nizozemsko in Japonsko izrazil nizozemski reprezentant in zvezdnik Liverpoola Virgil van Dijk, izvedba odmorov za osvežitev pa je močno ujezila tudi njegovega nekdanjega trenerja Jürgna Kloppa.

Mednarodna nogometna zveza FIFA je že lep čas pred začetkom mundiala sprejela odločitev, da bo zaradi visokih temperatur na nekaterih prizoriščih svetovnega prvenstva vsak polčas po polovici odigranega časa prekinjen z nekajminutnim odmorom za osvežitev.

Odmor za osvežitev
Odmor za osvežitev
FOTO: Profimedia

Že takrat je ukrep sprožil mešane odzive, svoje mnenje o odmorih za osvežitev pa je, potem ko jih je v praksi preizkusil tudi sam, brez zadržkov izrazil tudi nizozemski kapetan Virgil van Dijk. Po tekmi med Nizozemsko in Japonsko, ki je bila odigrana na zaprtem in klimatsko hlajenem stadionu, je bil do novosti kritičen.

"Ti odmori so zelo zanimivi. Do danes sem si seveda ogledal veliko večino tekem z letošnjega svetovnega prvenstva. Da se med polčasom zavrtijo oglasi, mi ni preveč všeč," je dejal zvezdnik Liverpoola.

Virgil Van Dijk
Virgil Van Dijk
FOTO: Profimedia

"Za gledalce, ki tekme spremljajo po televiziji, ta prekinitev ni dobra. Če so temperature res visoke, so odmori za osvežitev zagotovo dobrodošli, ampak mislim, da bi se to moralo presoditi za vsako tekmo posebej," je dodal van Dijk po tekmi.

Ostro je proti odmorom za osvežitev nastopil tudi njegov nekdanji trener Jürgen Klopp. "Nogomet je talec direktorjev, ki se odločajo iz klimatiziranih pisarn," je bil kritičen.

Odmor za osvežitev
Odmor za osvežitev
FOTO: Profimedia

"Ko sem videl igralce, ki so samo stali na zelenici, medtem ko je prekinitev za televizijske oglaševalce narekovala ritem tekme, se nisem mogel nehati vpraševati: 'Komu v resnici služi svetovno prvenstvo? Navijačem? Igralcem? Ali oglaševalcem?'" je bil oster Nemec.

"Tekma svetovnega prvenstva bi morala teči kot reka," se je še jezil v pogovoru za nemško televizijo ZDF.

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Z naravo prekinitev je nezadovoljna tudi nogometna legenda Thierry Henry, ki za ameriško televizijo Fox dela kot strokovni sodelavec.

Pri Fifi medtem poudarjajo, da so odmore za osvežitev uvedli z željo igralcem zagotoviti čim boljše pogoje za igranje.

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KOMENTARJI3

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Firedancer
16. 06. 2026 15.45
Poden. Amerikanizacija paradnega Evropskega športa. Nobenega smisla ni v tem. Ni to Katar in 40°C, sploh ne na večernih tekmah in v Kanadi... Ubija ritem tekem.
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0 0
RUBEŽ
16. 06. 2026 15.39
Denar Sveta vladar. Žal.
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0 0
Givmi5
16. 06. 2026 15.36
To je res nesmisel. Nogometaš ko je žejen, se med faulom ustavi ob robu in popije tekočino. Ponavadi tudi zdravniška ekipa ko pomaga poškodovanemu prineaejo zraven pijačo, tak da to je res neamisel. Še čudno, da ne gredo vsi v bližnjo gostilno na pir!
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