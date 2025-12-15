Naslovnica
Van Dijk o Salahu: Želim si, da ostane, je eden izmed vodij ekipe

Liverpool, 15. 12. 2025 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Mohamed Salah in Virgil van Dijk

Egipčanski nogometni zvezdnik Mohamed Salah bo v naslednjih tednih prost klubskih obveznosti, saj bo zastopal svojo reprezentanco v afriškem pokalu narodov, njegova usoda pri Liverpoolu pa še vedno ostaja pod velikim vprašanjem. O prihodnosti Salaha si ni upal ugibati niti kapetan Liverpoola Virgil van Dijk, ki si močno želi, da bi 33-letnik ostal v njegovem moštvu.

Mohamed Salah in Virgil van Dijk
Mohamed Salah in Virgil van Dijk
FOTO: Profimedia

Mohamed Salah se je na tekmi proti Brightonu sicer vrnil v kader Liverpoola, v 26. minuti po poškodbi Joeja Gomeza vstopil v igro in celo prispeval podajo za drugi zadetek Redsov, njegova prihodnost na Anfieldu pa ostaja zavita v tančico skrivnosti.

Preberi še Salah prispeval podajo za zmago Liverpoola, uspešna tudi Arsenal in Chelsea

Kljub njegovi negotovi usodi kapetan Liverpoola Virgil van Dijk zatrjuje, da saga okoli njihovega prvega zvezdnika v ekipi ne povzroča razdorov. "Pogovarjam se z Mojem in skoraj vsemi igralci, jih poslušam in to je tudi najpomembneje. Če se vam zdi, da bi to lahko bil problem znotraj naše ekipe in da to vpliva na naše predstave, imate drugačno predstavo, ampak ta teden smo pokazali, da smo popolnoma enotni in gremo naprej kot eno," je Nizozemec poudaril po zmagi nad Brightonom.

Mohamed Salah in Virgil van Dijk
Mohamed Salah in Virgil van Dijk
FOTO: Profimedia

Egipčana sicer v naslednjih tednih čaka igranje v afriškem pokalu narodov, v katerem bo zastopal svojo reprezentanco. Z zelenice Anfielda bi lahko bil odsoten več kot mesec dni, daljši premor od klubskih obveznosti pa izkoristil, da dlje od oči javnosti z vodstvom Liverpoola dokončno poravna račune. A prav lahko se zgodi tudi, da se bo 33-letnik svojo poklicno pot odločil nadaljevati drugje, česar ne zanika niti van Dijk.

Mohamed Salah in Virgil van Dijk
Mohamed Salah in Virgil van Dijk
FOTO: Profimedia

"Vsi upamo, da bo Mo v afriškem pokalu narodov uspešen in da se bo po njem vrnil med nas. To nam je zelo pomembno v luči nadaljevanja sezone. Po drugi strani pa vsi vemo, kako je v nogometu, in nimamo pojma, kaj se bo zgodilo," je priznal kapetan Redsov.

"Jaz upam, da bo ostal, saj je eden od mojih vodij, zelo pomemben igralec, kar je dokazal z asistenco proti Brightonu. Še vedno je pomemben za nogometni klub, vendar je v tej zgodbi več dejavnikov," je svoje stališče še enkrat poudaril van Dijk.

Preberi še 'Salahove izjave so sramotne, z namenom, da bi povzročil čim večjo škodo klubu'

Liverpool trenutno zaseda šesto mesto na prvenstveni lestvici, za vodilnim Arsenalom zaostajajo za deset točk. Naslednjo soboto Redse čaka težak obračun s Tottenhamom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liverpool salah van dijk

Real Madrid do prigarane zmage proti Alavesu

