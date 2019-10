Van Dijk: Redko se zgodi, da Manchester City doma ne zabije

Čeprav smo lani do zadnjega kroga spremljali napet boj za osvojitev angleškega prvaka med Liverpoolom in Citjem (kratko so potegnili Liverpoolčani), pa branilec redsov Virgil van Dijk trdi, da Liverpool, ki je v premierligaško sezono 2018/2019 vstopil z osmimi zaporednimi zmagami, ne pogleduje proti prvemu zasledovalcu Cityju.

"Za zdaj pridno zbiramo točke," je pred reprezentančno akcijo v pogovoru s Sky Sports Newsz nizozemsko reprezentanco dejal Virgil van Dijk. "V naši igri je vedno prostor za napredek. Mislim, da se moramo samo osredotočiti na tekme, ki prihajajo, in ne gledati na razliko do drugih ekip, vključno s Cityjem," je opozoril Van Dijk. "Prihaja veliko zgoščenih obdobij, kot naprimer decembra in januarja, tako da se lahko zgodi marsikaj," se je preteklosti, v kateri je Liverpool že znal zapravljati prednost v prvenstvu, spomnil izjemni nizozemski branilec.

PREBERITE ŠE: Guardiola priznava: Nezbrani smo ranljivi

"Nisem pričakoval, da bodo Wolves premagali City. Mislim, da so vsi pričakovali težko tekmo za City, toda ko sinjemodri igrajo doma se redko zgodi, da ne zabijejo niti zadetka. Toda šlo je za odlično predstavo Wolverhamptona in treba jim je čestitati. Toda City se bo pobral," je ugoden izid za Liverpool pokomentiral Van Dijk.

LESTVICA