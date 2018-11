Van Dijk se je pridružil Lovrenu: 'Ramos ni najboljši na svetu'

Nizozemska reprezentanca po veliki in dolgoletni krizi doživlja preporod, v osrčju katerega je (tudi) branilec Liverpoola Virgil van Dijk. Uradno najdražji branilec na svetu, ki je rekord (78,8 milijona evrov) januarja postavil s prestopom iz Southamptona, je ob uspešnih nastopih reprezentanco v Ligi narodov in petkovi zmagi nad Francijo (2:0) spregovoril za dnevnik De Telegraaf, beseda pa je tekla tudi o članu madridskega Reala in španske reprezentance Sergiu Ramosu.

TEKMA

Ramosa se je po zadnji tekmi v Ligi narodov lotil hrvaški branilec Dejan Lovren, Van Dijk pa se je, vsaj delno, v napadu na lik in delo Sevillčana zdaj pridružil še Van Dijk. Ramos je v finalu Lige prvakov z Liverpoolom maja v Kijevu poškodoval zvezdnika rdečih Mohameda Salaha, po tem, ko je Real osvojil naslov, pa je kar nekajkrat zbodel člane angleškega kluba zaradi domnevnega iskanja izgovorov. Van Dijk mu je zdaj vrnil z besedami, da je zanj boljši branilec njegov soigralec pri Realu Raphaël Varane.

'Ramos ni moj tip, Varane je moj favorit'

"Ramos ni najboljši srednji branilec na svetu. Izvrsten igralec je, spoštujem ga zaradi vsega, kar je osvojil, a ni moj tip. Raphaël Varane je moj favorit. Odličen branilec, mlad in nekdo, ki je osvojil veliko naslovov,"je Ramosovega soigralca in člana francoske izbrane vrste izpostavil Van Dijk.

"Jaz ne igram obrambe tako kot Sergio Ramos. Poskušam se izogniti velikemu številu situacij, v katerih se znajde on,"je še dodal 27-letnik po rodu iz Brede, ki glede prekrška Ramosa nad Salahom iz Kijeva ni želel dajati sodb.

S Salahom v igri si Real ne bi upal izprazniti desnega boka

"Ne vem, če je bilo namerno, a res je, da se je nekaj spremenilo v miselnosti Real Madrida, ko se je poškodoval. Potem so Marcelo, (Karim) Benzema in (Cristiano) Ronaldo začeli oblegati našega mladega bočnega (Trenta) Alexandra-Arnolda, pustili so odprto vso desno stran. S Salahom na igrišču si tega ne bi upali storiti," je s poglobljeno analizo finala postregel Van Dijk in dodal:

"Včasih razmišljaš o tej noči ... Tekma bi se odvila drugače. Upam, da bom še kdaj igral finale in ga dobil. Sicer me bo tista noč v Kijevu bolela za vedno."