Van Dijk: Seveda ti zlata žoga pride do živega. Osvojitev bi bila izpolnitev sanj

"Ljudje te povezujejo z zlato žogo in govorijo o tem, ne moreš reči, da ti ne pride do živega. Toda to je tema, na katero nimam vpliva. Ne morem spremeniti ničesar razen, da se dobro pripravim in ostanem v dobri fizični pripravljenosti. Takšna je realna situacija," je s treznim in preudarnim razmišljanjem v pogovoru z novinarjem Skysportsanavdušil nizozemski branilec Virgil van Dijk. Ta je z Liverpoolom osvojilo Ligo prvakov in bil še na pragu dveh lovorik, a se je na koncu moral obrisati pod nosom: z nizozemsko reprezentanco je klonil proti Portugalski v finalu Lige narodov, z Liverpoolom pa je za vsega točko izgubil naslov angleškega prvaka. Ob izvrstnih predstavah v sezoni 2018/19 se je Nizozemca - kljub temu da igra na položaju osrednjega branilca - začelo povezovati z nagrado zlata žoga. "Zagotovo je zlata žoga izpolnitev sanj za vsakega nogometaša. Če pa ne, pa je to treba sprejeti in poskušati igrati še boljše kot preteklo sezono," je še razložil visoki in robustni branilec Liverpoola.

VANDIJK

Zadnji branilec, ki je osvojil zlato žogo, je bil Fabio Cannavaroleta 2006. Mnogi so prepričani, da je prišel čas, da gre nagrada znova v roke branilca. "Kot sem že rekel, o tem ne odločam jaz, toda če se zgodi, bi to bilo fantastično. Zelo bi bil ponosen, toda nagrada še ni podeljena in pri tem nimam nobenega vpliva," je še poudaril Van Dijk. Ta je opozoril, da je celotna Liverpoolova zasedba za seboj imela izvrstno sezono in opozoril še ena enega nogometaša, ki se lahko pohvali s kar dvema lovorikama. "Če pogledate našo ekipo lansko leto, lahko izberete skorajda vsakega igralca v idealno enajsterico leta. Če pogledate našega vratarja Alissona. Ima izjemno leto, pa je šele prvo leto tukaj. Tako v klubu kot z brazilsko reprezentanco, s katero je osvojil Copo Americo,"je dejal Nizozemec in še enkrat več opozoril, da v ospredje pred osebnimi dosežki daje klubske lovorike."Igram za fantastično ekipo, vsi uživamo v trdem delu, v delu eden za drugega. Če smo za to nagrajeni oz. prepoznani, je to fantastično, toda glavni cilj ostaja osredotočenost na delo in osvajanje lovorik,"je zaključil 193-centimetrov visoki Van Dijk, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca finala Lige prvakov v Madridu, kjer je Liverpool premagal zasedbo Tottenhama.