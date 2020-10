Van Dijk spregovoril: Pripravljen sem na izziv, ki je pred mano

"Danes popoldne sem se dobil z vodilnim svetovalcem za začetek procesa načrtovanja podrobnosti moje rehabilitacije po včerajšnjem dogodku," je zapisal Van Dijk. "Zdaj sem povsem osredotočen na svoje okrevanje in storil bom vse, kar lahko, da se čim prej vrnem. Kljub očitnemu razočaranju močno verjamem, da v težkih preizkušnjah tiči priložnost, z Božjo pomočjo pa se bom poskušal vrniti boljši, še bolje pripravljen in močnejši kot kadarkoli prej," je nadaljeval.

V nedeljo pozno zvečer je branilec Liverpoola Virgil van Dijk objavil daljše sporočilo za javnost, v katerem je zapisal, da kljub očitnemu razočaranju ostaja pozitiven. Eden najboljših posameznikov v minulih sezonah Premier League in Lige prvakov si je težje poškodoval koleno ob trčenju z vratarjem Evertona in angleške reprezentance, Jordanom Pickfordom . Liverpoolski derbi se je na stadionu Goodison Park končal z 2:2. Kmalu se je izkazalo, da so rdeči, ki jim je VAR-tehnologija v enem zadnjih napadov kontroverzno razveljavila zmagoviti zadetek, niso ostali le brez dveh točk. Van Dijka čaka operacija, zaradi katere bi se lahko v najboljšem primeru vrnil šele na katero od zadnjih tekem sezone.

'Vse se zgodi z razlogom'

"Verjamem, da se v nogometu–tako kot v življenju–vse zgodi z razlogom, pomembno pa je, da poskusiš ohraniti trezno glavo, ko greš skozi vzpone in padce. S podporo svoje žene, otrok, družine in vseh pri Liverpoolu sem pripravljen na izziv, ki je pred mano. Vsem bi se rad zahvalil za sporočila podpore; veliko pomenijo meni in moji družini. Zdaj pa bom naredil vse, kar bom lahko, da bom na vsak način podpiral svoje soigralce v pomembnih tednih, ki so pred nami, medtem ko bom sam čim hitreje okreval. Vrnil se bom. Virgil van Dijk,"je še zapisal 29-letni srednji branilec.

Med stanovskimi kolegi, ki so mu izrazili podporo, velja izpostaviti objavo branilca Manchester Cityja Aymerica Laporta. Francoski reprezentant baskovskih korenin tudi sam dobro ve, kako je preživljati na videz neskončne mesece rehabilitacij, saj mu je vse od prestopa iz Athletic Bilbaa praktično vsako sezono pokvarilo večtedensko (ali celo večmesečno) mirovanje.

"Žal mi je, brat. Veliko sreče pri hitrem okrevanju, nikoli ni zabavno in nikoli ne proslavljamo (poškodb drugih, op. a.), niti nasprotnikov," je zapisal Laporte, ki se je v moštvu Cityja v zadnjih sezonah z Liverpoolom boril za državni naslov. Van Dijk je Laporta nedavno izbral za najboljšega branilca v Premier League (ni smel izbrati sebe in soigralcev, op. a.). Nizozemec je sicer z rdečimi v minuli sezoni prekinil 30-letni post na Anfieldu in osvojil zgodovinski prvi državni naslov po ustanovitvi Premier League, ki pa ga bodo morali varovanci Jürgna Kloppaočitno braniti brez svojega zvezdnika v obrambi.