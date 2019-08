Van Dijk svari Maguireja: Takšen prestop prinaša kopico odgovornosti

Zmagovalec zadnje izvedbe Lige prvakov je vsem, ki so se ob Nizozemčevem prestopu iz Southamptona v Liverpoolzgražali zaradi višine odškodnine, s svojimi predstavami nedvomno zaprl usta. To pa je nekaj, kar Harryja Maguirejaše čaka. Da Angležu zagotovo ne bo lahko, se zaveda tudi nekdanji najdražji branilec sveta, ki je v izjavi za Sky Sports govoril o odgovornostih, ki jih prinaša naziv najdražjega na svetu: "Ko zate klub odšteje tako enormno odškodnino, se pritisk zelo poveča. Posebej v klubih, kot sta Liverpool in Manchester United, imajo ljudje do novih okrepitev velika pričakovanja. Če ti teh pričakovanj ne uspe zadovoljiti, se lahko hitro znajdeš na udaru kritik."