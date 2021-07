Van Dijk zaigral prvič po devetih mesecih

"Težko je pojasniti, kako se počutim, ampak poudariti moram, da sem res lahko srečen, da mi je ob strani stalo toliko neverjetnih ljudi. Kirurg, fizioterapevti, trenerji in osebje so mi stali ob strani od prvega dne," je Nizozemec na Twitter napisal po tekmi. Zahvaliti se ni pozabil niti soigralcem, navijačem in družini. "Hvala. Delo pa se zdaj ne ustavi, ampak se šele začenja. Nadaljevati moramo," je še dodal. Po poškodbi sta se vrnila tudi angleška nogometaša Joe Gomez in Trent Alexander-Arnold.