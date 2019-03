Van Gaal ni navdušen: Solskjaer? Še en trener, ki parkira avtobus

Van Gaal (levo) in Niko Kovač pred lansko tekmo skupinskega dela Lige prvakov med Bayernom in Ajaxom v Münchnu.

Čeprav je po mnenju mnogih navijačev in strokovnih komentatorjev Ole Gunnar Solskjaerv ekipo Manchester Uniteda znova prinesel napadalno usmerjen nogomet, se je naslednika Joseja Mourinhana klopi "rdečih vragov" ostro lotil Portugalčev predhodnik na Old Traffordu, legendarni Nizozemec Louis van Gaal. Van Gaal je moral leta 2016, tako kot za njim Mourinho, predčasno zapustiti vrste Uniteda, ki ga od decembra lani vodi njegov nekdanji napadalec.

UNITED

Norveški trener je hitro osvojil srca navijačev (tudi) na klopi svojega nekdanjega kluba in nanizal dolgo serijo zmag, ki je sledila neprepričljivim predstavam pod taktirko Mourinha. A Van Gaal ni navdušen in, vsaj deloma, je tudi stopil v bran svojemu nekdanjemu varovancu Mourinhu, ki mu je na klopi Barcelone ponudil prvo trenersko priložnost.

'Težko jih je premagati, to pa je rezultat Mourinhovega dela'

"Trener, ki me je nasledil (Mourinho, op. a.), je spremenil taktiko v taktiko parkiranja avtobusa in igral je na protinapade," je Van Gaala citiral BBC. Dodal je še: "Zdaj je drug trener, ki parkira avtobus in igra na protinapade. Glavna razlika med Mourinhom in Solskjaerjem je, da Solskjaer zmaguje."

A tu se Van Gaal ni ustavil: "Način, na katerega Manchester United igra zdaj, ni način, na katerega je igral (Sir Alex) Ferguson. Obramben (nogomet, op. a.) je, nogomet na protinapade. Če vam je všeč, vam je všeč. Če mislite, da je bolj razburljivo od mojega dolgočasnega napadanja, potem v redu. A to ni moja resnica. Zelo pomembno je, da se Manchester United uvrsti v Ligo prvakov, tako je bilo tudi takrat, ko sem bil jaz trener. A lahko tudi osvojijo Ligo prvakov, ker igrajo v obrambnem sistemu in jih je zelo težko premagati, to pa je, če vam je všeč ali ne, rezultat Mourinhovega dela."

Avtobuse so 'parkirali' nasprotniki in ne United

Tudi Van Gaal je bil na klopi Uniteda večkrat tarča nezadovoljnih navijačev in kritičnih medijev, ki jim številni remiji brez golov niso dišali. Zdaj 67-letni Nizozemec očitke vztrajno zavrača in osvojeni pokal FA, s katerim se je tudi poslovil od Uniteda, navaja kot svoj največji trenerski dosežek, čeprav je naslove osvajal na Nizozemskem, v Španiji in Nemčiji ter bil leta 1995 z legendarno ekipo Ajaxa tudi prvak Lige prvakov.

"Pravite, da je bilo dolgočasno. Zakaj je bilo dolgočasno? Morda je bilo dolgočasno v napadu, a to je bilo zato, ker je nasprotnik parkiral avtobus,"je še povedal. "Nato moraš igrati v višjem tempu, kar je težko. Imam filozofijo. Prepričan sem bil v to in z osvajanjem lovorik v štirih državah sem dokazal, da je filozofija delovala. Ni pa mi všeč, da je (izvršni direktor Ed, op. a.) Woodward stopil v kontakt z mojim naslednikom, zavedajoč se, da me bo nasledil, šest mesecev pa o tem ni niti črhnil. Vsak petek sem moral na novinarske konference in spraševali so me, kaj si mislim o govoricah. Kaj to naredi avtoriteti trenerja? Osvojiti pokal FA po tem, ko so šest mesecev mediji imeli zanko okoli mojega vratu, je moj največji dosežek."