Van Gaal o Neymarjevi vrnitvi v Barcelono: Je prevelik individualist

Številni mediji poročajo o mogoči vrnitvi Neymarja v Barcelono, klub zaradi katerega je Brazilec zapustil Santos in se podal na staro celino. A njegova zgodba v vrstah katalonskega ponosa se je po štirih letih zaključila, brazilski nogometni mojster pa je za rekordnih 222 milijonov evrov prestopil v francoski PSG.

Kljub temu, pa ga še danes številni povezujejo z blaugrano, zato so govorite o njegovi vrnitvi vedno glasnejše. A če gre verjeti Louisu van Gaalu, nekdanjemu trenerju Barcelone, Bayern Munchna, Manchester Uniteda in nizozemske reprezentance, Neymar ni pravi za Katalonce. "Neymar je mlad nogometaš, ki se še vedno razvija, če vprašate mene," je bil v pogovoru za La Porterio jasen Van Gaal, a ob tem opozoril na veliko pomanjkljivost, ki jo bo Brazilec moral že izpiliti.

"Mora se naučiti igrati kot del ekipe," je razložil nizozemski strokovnjak in nadaljeval: "Neymar je prevelik individualist. Na to moraš biti pozoren, če ga želiš zvabiti v svoje vrste. Mislim, da ne bi bil v prid Barceloni, a to je samo moje mnenje."