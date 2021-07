Van Gaal pred Katarjem še tretjič na nizozemski klopi

Louis van Gaal, ki bo kmalu dopolnil 70 let, bo tako še tretjič sedel na selektorski stolček v domovini. Izbrano vrsto je že vodil od leta 2000 do 2001 ter od 2012 do 2014. Njegova pomočnika naj bi bila Danny Blind in Henk Fraser. Uradne potrditve zveze v četrtek zjutraj sicer še ni bilo.

Pred sedmimi leti je van Gaal Nizozemce vodil do tretjega mesta na svetovnem prvenstvu. Na zadnjem evropskem prvenstvu je Nizozemska po treh zmagah v predtekmovanju nato v osmini finala izpadla proti Češki, zaradi česar je odstopil tedanji selektor Frank de Boer.