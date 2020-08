Vandali znova porisali zid hiše Milivoja Novakovića

Nekdanji golgeter Milivoje Novaković, ki si je ime ustvaril v nemški Bundesligi, je sicer že davno končal svojo bogato reprezentančno in klubsko kariero, kot kaže, pa se niti v 'nogometnem pokoju' ne more izogniti vandalskemu početju. Tako se je na ograji hiše v Domžalah, kjer prebiva z družino, pojavil nov neokusen nacionalistični grafit.

Ni prvič, da je bil tarča vandalov

Že ob njegovem prestopu v vrste vijoličastih je bilo burno med ljubljanskimi navijači, ki Novakoviću niso oprostili, da je namesto Olimpije izbral Maribor. Takrat so se na bloku, kjer živijo njegovi starši, pojavili neprijazni grafiti. Leta 2018 pa so mu vandali porisali isti zid kot tokrat, in sicer so mu januarja zid popisali z nacionalističnim grafitom z 'znanim' sporočilom.