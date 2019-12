Vandali znova udarili: tokrat je 'trpel' Ibrahimovićev nos

Potem ko je švedski nogometni superzvezdnik Zlatan Ibrahimović prejšnji mesec postal lastnik 25-odstotnega deleža švedskega prvoligaškega kluba Hammarby, so navijači Malmöja, kjer je Ibrahimović pred 20 leti začel svojo kariero, že drugič stresli jezo nad njegovim 3,5 metra visokim bronastim kipom

Isti dan, ko je Ibrahimović sporočil, da je postal delni lastnik rivalskega kluba Malmöja, se je pred stadionom v tem mestu na jugu Švedske zbrala skupina huliganov, ki je z baklami podkurila pod bronastim kipom, ki so ga prav tako popisali s sprejom, na roko pa so mu nataknili wc desko.

Tokrat so vandali fizično poškodovali kip, saj so mu odrezali nos, kipar Peter Linde pa je ob tem ljudi pozval, naj prenehajo z vandalizmom. V pogovoru za švedski časnik Aftonbladet je Ibrahimović sicer prejšnji mesec pojasnil, da bo pomagal Hammarbyju postati najboljši klub v Skandinaviji, ni pa še jasno, kje bo 38-letnik nadaljeval svojo športno pot. Ibrahimović je v svoji dolgi in bogati karieri igral za Malmö, Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, LA Galaxy in Manchester United.