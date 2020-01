Vandali tokrat kar požagali kip Zlatana Ibrahimovića

Precej impozanten kip v višini 2,7 metra je padel na zaščitno ograjo v neposredni bližini, ki so jo namestili prav zaradi prejšnjih vandalizmov, in jo porušil. Ob tem so neznanci okrog glave ovili tudi majico s švedskim grbom in na tla napisali: "Odstranite." Mediji sumijo, da gre za navijaški vandalizem. Ibrahimović je namreč odraščal v revnem predelu Malmöja Rosengardu, novembra lani pa je postal 25-odstotni solastnik prvoligaša Hammarby iz Stockholma.

Ibrahimović je pred 20 leti začel svojo kariero v Malmöju, jezni navijači pa so pred tem že dvakrat oskrunili njegov kip. Prvič so z baklami podkurili pod kipom, ga popisali s sprejem in nanj nataknili straniščni pokrov, drugič pa so mu odrezali nos.