VAR poleg Hrvaške kmalu tudi v Srbiji, v Sloveniji informacije še zbirajo

Po poročanju STAbo Hrvaška sisteme VAR dobila z naslednjo sezono, pri čemer je bil strošek po poročanju hrvaških medijev 1,5 milijona dolarjev (1,32 milijona evrov), od tega je 80 odstotkov pokrila Mednarodna nogometna zveza (Fifa), preostalo pa Hrvaška nogometna zveza (HNS). Klubi morajo le zagotoviti sobico za sodnike VAR.

Korak k temu so naredili tudi srbski klubi, 28 od 32 klubov je glasovalo za uvedbo VAR. Združenje Superlige in prve lige v Srbiji je na skupščini, kjer ni bilo predstavnikov Crvene zvezde, tako potrdilo predlog beograjskega Partizana. Ustanovili so delovno telo, ki bo pripravilo načrt, kako bi funkcioniralo vse skupaj, pa tudi kako bi rešili finančne in infrastrukturne težave, povezane s to tehnologijo.

Načrt je, da bi VAR v elitni srbski ligi začeli uporabljati v sezoni 2021/22. Video tehnologija se sicer med drugim že uporablja v Italiji, Španiji, Nemčiji, Franciji, pa tudi v Ligi prvakov, v naslednji sezoni bo VAR tudi v najmočnejši otoški ligi Premier League.