VAR potrjeno že v osmini finala LP

Var je IO Uefe za Ligo prvakov sicer potrdil v začetku lanskega decembra, na tokratni seji pa bodo preverili še zadnje podrobnosti njegove uvedbe. Podrobnosti bo nato medijem v sredo zvečer predstavil vodja sodniškega odbora pri Uefi Italijan Roberto Rosetti . Uefa je sicer dlje časa odlašala z uvedbo video tehnologije za pomoč pri sodniških odločitvah zaradi nekaterih dvomov o podrobnostih njene uporabe. Pomembna učno uro pa je predstavljala uporaba Vara na svetovnem prvenstvu v Rusiji lani. Z izkušnjami iz tega dogodka se je Uefa odločila, da prej kot je bilo sprva načrtovano uvedla Var v svoje najelitnejše klubsko tekmovanje. O teh izkušnjah je na nedavnem srečanju z novinarji v Lozani govoril tudi direktor sodniške organizacije Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Massimo Busacca , ki je Var označil kot zelo uspešnega in kot velik korak v razvoju nogometne igre. Busacca je navedel, da so po opravljenih analizah in študijah ugotovili, bi bilo na lanskem SP brez Vara 95,61 odstotka pravilnih sodniških odločitev, z njo jih je bilo 99,34 odstotka.

"Var je naredil nogomet boljši, pravičnejši. Ni bistveno posegel v igralni čas, obenem pa je bilo v Rusiji z njegovo pomočjo popravljenih nekaj odločitev, ki bi v primeru, da sodniki ne bi mogli pogledati posnetkov spornih dogodkov, zelo vplivale na končni razplet prvenstva," je dejal Busacca. Izvršni generalni sekretar Fife in nekdanji hrvaški nogometaš Zvonimir Boban je podobnega mnenja. "Bilo je nekaj dvomljivcev, vendar je prvenstvo v Rusiji pokazalo, da je Var pomembno orodje v rokah sodnikov. Nogomet ni zato drugačen, kot je bil prej, obstaja pa možnost, da se preprečijo velike napake, ki odločajo o končnem razpletu. A še vedno odloča sodnik. Človek. In mi delamo napake, te bodo v nogometu še vedno prisotne, nedvomno, a jih bo zdaj manj." Bussaca je povedal, da je bilo na 64 tekmah SP 455 sodniških odločitev, v 20 primerih so uporabili Var, 17 je bilo potem sprememb prvotnih odločitev in tri potrditve. Na SP v Rusiji je bilo dosojenih rekordnih 29 enajstmetrovk, od tega so se zanj sodniki po ogledu videoposnetka odločili devetkrat. Najstrožjih kazni je tako več, kot jih je bilo na prejšnjih SP, v Braziliji 2014 so jih dosodili 13, še štiri leta prej v Južnoafriški republiki pa 15. "Prej se sodniki v mnogih primerih raje niso odločali za 11-m v primeru, da je obstajal velik dvom, ali je bil denimo prekršek napravljen v ali izven kazenskega prostora. Var je sodnikom omogočil, da so bolj suvereni pri odločanju," je dodal Bussaca, sam pred leti eden najboljših nogometnih sodnikov na svetu v času, ko še ni bilo te tehnologije.

"Da bi ugotovil, kaj se je dejansko zgodilo, sem med eno izmed tekem šel do igralca in mu dejal, da naj mi pomaga in pove, kdo je naredil prekršek. Priznal je, da ga je naredil on. Zato sem lahko nato veliko lažje sodil tekmo do konca," je pojasnil svoje izkušnje. "So bile tudi tekme, po katerih več noči nisem mogel zaspati. Glodal me je dvom, ali sem res sprejel pravilno odločitev. Ena sama nepravilna odločitev lahko korenito spremeni razplet ne le tekme ampak celotnega SP. In spremeni tako pomen reprezentance, ekipe in celotne kariere nogometašev, saj je povsem drugače, če si svetovni prvak, tudi v finančnem pogledu," je dodal. Njegov pomemben rojak, nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter, je bil med tistimi, ki so bili odločno proti uvedbi nove tehnologije. Ta je moral zaradi korupcijskega škandala leta 2015 zapustiti svoj položaj, nasledil ga je Gianni Infantino, ki pa je bil glede tehnologije povsem drugačnega mnenja in Var je našel svoje mesto tudi na lanskem SP.