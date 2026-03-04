Naslovnica
Nogomet

'VAR so ustvarili, da bi ustavili goljufanje Reala'

Madrid, 04. 03. 2026 16.13 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
Lu.M
Arturo Vidal

V luči nenehnega pritoževanja nad sojenjem v Španiji in širom stare celine, je s svojo izjavo veliko prahu znova dvignil Arturo Vidal. Nekdanji vezist Barcelone in Juventusa je napadel madridski Real, ki naj bi po njegovem z goljufanjem poskrbel za uvedbo sistema VAR, ki skrbi za večjo pravičnost na nogometnih tekmah.

Arturo Vidal
Arturo Vidal
FOTO: AP

Arturo Vidal si kruh trenutno služi v domovini pri Colo-Colu, v svoji bogati karieri pa je branil barve številnih evropskih velikanov, najboljše predstave je kazal v dresu Juventusa, Bayerna in Barcelone. Prav navijače slednje je na svojo stran še bolj pridobil z nedavnimi izjavami o njihovem največjem tekmecu, madridskem Realu.

Belemu baletu je pripisal tudi "zasluge" za uvedbo sistema VAR, saj naj bi Madridčani preveč goljufali: "Real je kriv za sistem VAR. Pred tem so enostavno preveč goljufali, to se ni smelo nadaljevati. VAR so ustvarili, da Real ne bi mogel več goljufati," je bil brez dlake na jeziku Vidal. Spor med Čilencem in kraljevim klubom sega v leto 2017, ko so Madridčani po kontroverzni polfinalni tekmi Lige prvakov izločili münchenski Bayern, čigar dres je takrat nosil Vidal, ki je bil v 84. minuti izključen zaradi drugega rumenega kartona. Po tekmi je vezist jasno povedal, kaj si misli o sojenju na Bernabeuu: "Takšna kraja se ne sme zgoditi v tekmovanju, kot je Liga prvakov. Takoj, ko so igralci Reala postali živčni, jim je na pomoč pristopil sodnik. Ko glavni delilec pravice na tak način odloči tekmo takšnega kova, je to izredno težko sprejeti. Vsi smo zelo jezni."

Preberi še Sramotna poteza Rüdigerja: 'Vsaj 10 tekem ne bi smel igrati'

Madridčani so bili v novo sodniško polemiko vpleteni tudi na zadnji ligaški tekmi, ki so jo doma presenetljivo izgubili z izidom 0:1 proti mestnemu tekmecu Getafeju. V središču pozornosti je bil domači branilec Antonio Rüdiger, ki bi si za izredno oster prekršek skoraj zagotovo prislužil neposredno izključitev, sodnik pa mu ni dodelil niti rumenega kartona. V taboru Getafeja so po tekmi opozorili na dvojne standarde s strani glavnih delivcev pravice: "Če bi bile vloge pri prekršku zamenjane, bi naš igralec dobil vsaj 10 tekem prepovedi."

arturo vidal real madrid sodniki var goljufanje

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolf85
04. 03. 2026 17.42
Profilko neve kako je real pokradel bayern?sej ne more vedeti ce ne pozna osnovnih pravil nogometa.offside pravilo za real ni obstajal ko se 3 krat zapored osvojili ligo prvakov.tip nima življena,obseden z barco.še osnovnih pravil nogometa ne pozna.kdo vse njega je zlorabljal,oziroma ga še vedno
Odgovori
0 0
Wolf85
04. 03. 2026 17.40
Profilko resnica boli.cel svet se zgraža kako porivajo naprej real v vsakem tekmovanju.igralci reala brcajo,tepejo nasprotnike pa niso nic kaznovani.najbolj pokvarjen klub na svetu,eden in edini real madrid.za njih pravila ne obstajajo.
Odgovori
0 0
Definbahija
04. 03. 2026 17.38
Za to so ga ustvarili, a tebi je vseeno pripadel rdeči karton za čisto zbijanje žoge. Se spomnjm Rafinje ki je šel k sodniku in pokazal video posnet z njegovega mobitela kako si žogo izbil, a on tebi rdečega. No potem je ta posnetek Rafinja še medijem v Nemčiji pokazal.
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
04. 03. 2026 17.35
Vidal je v svoji karieri nosil dres 2 najbolj umazanih klubov ropalona (negreira), juve (calciopolli)...in on bo omenjal real in sodnike ahhahahahaha...neverjetni so tile nasi hejtercki vkljucno z vidalom ki mu je real madrid pustil nepopravljive posledice
Odgovori
-3
1 4
Clovek
04. 03. 2026 17.46
verjamem da ce bi bilo karkoli dokazano o negreiri bi se o tem tudi pisalo.. tako pa ostaja le konstrukt domisljije zblojenih belih navijacev.. ne vem kako si lahko se naprej lazete in se slepite.. skoraj vsako tekmo sporna odlocitev v vaso korist ki jo navijaci vseh moznih klubov omenjajo, vi pa se naprej s prstom na barco hahaha ni vam pomoci res
Odgovori
0 0
cripstoned
04. 03. 2026 17.14
Farsici sami ste si krivi...lazete in pljuvate po realu...zalite, grozite in lazete glede mene in reala...ko pa vam kripsi postavi enostavno vprasanje pa spet nemocno lazete,pljuvate,grozite in jocete...to ste pac vi ogledalo vase ropalone...niste vi krivi da so vas mediji v vseh teh letih oprali do te mere da vam danes ni pomoci, ni upanja za vas in da ste dosegli najnizje dno...vi in vasa sodniska sramota od kluba..vec vas je lazje je kripsiju...bolj ko pljuvate in lazete ter zalite in grozite bolj vas tolce karma in to se ne bo koncalo nikoli...se na mnoga leta siuuuuu
Odgovori
-4
4 8
Clovek
04. 03. 2026 17.19
Kdo laze, joce, zali in grozi? Zadnje dni si se skrival v lukni ker te je blo sram komentirat svojo leglo korupcije, ob izpadu barce pa si se pojavil s vsemi svojimi boti skupaj in kljub posteni zmagi zacel nastevat svoje nebuloze hahaha najdi si neki za pocet v lajfu, od fuzbala in barcelone se ti bo zgleda cist utrgalo pocasi..
Odgovori
+2
5 3
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
04. 03. 2026 17.26
model govori o tem ko je igral za Bayern..kako ste jih ukradli..in ti najdes Barco..je pa res ja..tudi njo ste neštetokrat okradli. kot tudi liverpool, dortmund, juventus,..kmalu ne bo več kluba ki vas nebi sovražil..tako umazani ste..še dobro za Var..če ne drugega morate vse podkupiti..tako glavnega kot var sobo
Odgovori
+3
5 2
cripstoned
04. 03. 2026 17.31
Napisi kje in kdaj je real pokradel bayern in napisal ti bom kje in kdaj je bayern pokradel real...vidal je imel vse v svojih nogah, podarjen penal ki ga je na sreco reala zgresil...zgleda da se vedno ni pozabil tega pa si mora lagati..vidala pac boli da je v svoji karieri nosil 3 razlicne drese gledal pa kako mu real odnese glavno lovoriko ...v vseh 3 dresih hahahahshs ...travme so pac vecne..
Odgovori
-1
1 2
Wolf85
04. 03. 2026 17.00
Smesno je brati kako profilko govori da je vidal obseden z barco.pa si ta 🪼sploh prebere svoje komentarje?vsak komentar eno in isto,barca to,barca uno.cist pod vsakim clankom samo barca.kake travme ima ta mentalno podhranjena oseba.res se sprasujem kdo je njega vse nadlegoval oz ga se vedno 🤔
Odgovori
+1
5 4
Clovek
04. 03. 2026 17.20
Najbrz ima tudi posteljnino od barce..
Odgovori
+1
3 2
cripstoned
04. 03. 2026 16.57
Vidal se en obseden z realom ki mora lagati da opere svojo preteklost povezano z leglom kriminala ki slisi na ime NEGREIRALONA
Odgovori
-3
5 8
Kolllerik
04. 03. 2026 16.56
Resnice ni mogoče utišati. In to je šele začetek
Odgovori
+2
5 3
cripstoned
04. 03. 2026 17.28
Kako da ne...zato pa ste jo vi utisali zadnjih 25letih zdaj pa prihaja vse na plano...laporta je pa naslednji v vrsti za zapor hahahahahah...farsici res se vam je zmesalo...toliko odpadkov na vasem pragu vi pa se vedno nemocno o najvecjem klubu bseh casov..
Odgovori
-1
1 2
cripstoned
04. 03. 2026 16.56
Bivsi predsedniki ropalone (gaspart,rossel,bartomeu)..zdajsnji predsednik ropalone (laporta)...bivsi igralci ropalone ( pique, xavi, alves)..zdajsnji igralci ropalone (gavi, yamal)...bibsi trenerji ropalone (xavi, koeman,enrique)..zdajsnji trenerji (flick)...vsi imajo nalogo govoriti slabo o realu in vsi so obsedeni z realom...vsi hocejo preusmeriti pozornost iz negreirelone in njihovih mafijskih poslov na real madrid...pri tem jim pa uspesno pomagajo spanski mediji (jaume roure) ki skrbijo za taksne novice...o primeru negreire in barcagate se pa prakticno ne govori pa ceprav je sam spanski davnci urad dokazal in pokazal nakazila negreiri...hahahshahaha nemocni so bili nemocni bodo ostali..real in perez nimata niti ene obtoznice medtem ko jih imata ropalona in laporta prevec...jasno je kdo krade in cigavi predsedniki se iz uprave selijo v zapore taprave hahahahaha
Odgovori
-4
5 9
Jevgenij Suhov
04. 03. 2026 16.55
kak je kripsl, sta se pomirila s fantkom?
Odgovori
+3
6 3
Wolf85
04. 03. 2026 16.51
Profilko še kar anprej sanja neigrero.nikjer po svetu ne govorijo o tem,samo pri realu.to je zraslo na real nora tv.nobenih dokazov ze 3 ali 4 leta,a profilko še kar sanja.vidimo pa na lastne oci kako se real poriva naprej v vseh tekmovanjih ze celotno zgodovino.najvecji lopovi prihajajo iz madrida
Odgovori
+3
7 4
NoriSušan
04. 03. 2026 16.46
Neki ni blo prevelikega uspeha
Odgovori
+1
4 3
cripstoned
04. 03. 2026 16.20
Kdo je na sodiscu, komu se dokazuje kriva zaradi 18let dolgega podkupovanja sodnikov??? Kdo je jaume roure ki je vlozil 100mio.eur v ropalono preko mediapro podjetja ki upravlja z var slikami in videji?? Medijski mogotec ki s taksnimi in drugacnimi novicami pere farsice ki vsemu temu slepo verjamejo...kar se pa vidala tice pa jasno da bo to rekel saj mu je real unicil zivljenje in ni edini...posledice pa bo trpel sam..
Odgovori
-3
7 10
Clovek
04. 03. 2026 16.36
Članek o Realu pa spet omenjas Barcelono.. Obsedenost hejtercka nima meja
Odgovori
+0
7 7
cripstoned
04. 03. 2026 16.42
Kdo je vidal kje je igral? Kdo je obseden, kdo je prvi omenil real??...a boli ko si nemocen?
Odgovori
+0
6 6
NoriSušan
04. 03. 2026 16.47
kripl zakaj pa letos 20 penalov?zakaj ste drugi v ligi?zakaj že drugo leto zapored playoffi v ligi prvakov? zakaj dva poraza zapored v ligi ki naj bi jo usrandrid osvojil? razsvetli me
Odgovori
+1
6 5
Clovek
04. 03. 2026 16.48
Igral je tudi za Juve in Bayern, kjer je prejel namisljen rdec karton v ligi prvakov proti komu? Uganil si, Realu.. Zakaj bi bil nemocen hahaha ne zivim za ta portal in pisanje nebuloz kot ti
Odgovori
+1
5 4
