'VAR so ustvarili, da bi ustavili goljufanje Reala'

Arturo Vidal si kruh trenutno služi v domovini pri Colo-Colu, v svoji bogati karieri pa je branil barve številnih evropskih velikanov, najboljše predstave je kazal v dresu Juventusa, Bayerna in Barcelone. Prav navijače slednje je na svojo stran še bolj pridobil z nedavnimi izjavami o njihovem največjem tekmecu, madridskem Realu.

Belemu baletu je pripisal tudi "zasluge" za uvedbo sistema VAR, saj naj bi Madridčani preveč goljufali: "Real je kriv za sistem VAR. Pred tem so enostavno preveč goljufali, to se ni smelo nadaljevati. VAR so ustvarili, da Real ne bi mogel več goljufati," je bil brez dlake na jeziku Vidal. Spor med Čilencem in kraljevim klubom sega v leto 2017, ko so Madridčani po kontroverzni polfinalni tekmi Lige prvakov izločili münchenski Bayern, čigar dres je takrat nosil Vidal, ki je bil v 84. minuti izključen zaradi drugega rumenega kartona. Po tekmi je vezist jasno povedal, kaj si misli o sojenju na Bernabeuu: "Takšna kraja se ne sme zgoditi v tekmovanju, kot je Liga prvakov. Takoj, ko so igralci Reala postali živčni, jim je na pomoč pristopil sodnik. Ko glavni delilec pravice na tak način odloči tekmo takšnega kova, je to izredno težko sprejeti. Vsi smo zelo jezni."