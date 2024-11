VAR znova premaknil meje (ne)razuma, gol Barce preklican zaradi konice prsta

Edini veljavni zadetek na obračunu je nato v 33. minuti dosegel Surinamec Sheraldo Becker . Kljub terenski premoči in dejstvu, da je žoga bila kar 70 odstotkov časa v posesti igralcev iz Barcelone, je odločitev sodnikov v VAR sobi na koncu skazila veselje Kataloncev.

Po obračunu so se na družbenih omrežjih tradicionalno pojavila namigovanja navijačev Barcelone, da je ta odločitev le zadnja v dolgi vrsti ne pravic, ki jih je njihov ljubi klub moral pretrpeti v minulih letih. Z njimi so se strinjali tudi igralci in trener Barcelone.