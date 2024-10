Varane napovedal konec kariere: Zame se začenja življenje zunaj igrišča

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Svetovni prvak iz leta 2018 Raphael Varane je šele poleti kot prost igralec prestopil iz Manchester Uniteda k novincu v italijanskem elitnem prvenstvu Comu. Zaradi nenehnih težav s kolenom pa še ni odigral tekme v Serie A. Varane je na Instagramu zapisal, da se "z velikim ponosom in občutkom izpolnjenosti poslavlja od igre, ki jo imamo vsi radi". Branilec, ki je z Real Madridom štirikrat osvojil Ligo prvakov, zdaj želi nadaljevati delo pri Comu v drugačni vlogi.

Raphael Varane in Cristiano Ronaldo

"In tako se začenja zame novo življenje zunaj igrišča. Ostal bom pri Comu, le da brez nogometnih čevljev in ščitnikov za goleni. Delal bom nekaj, česar se veselim, in kmalu bom lahko povedal več," je med drugim zapisal Varane.

Za Francijo je odigral 93 tekem in se z galskimi petelini veselil naslova svetovnega prvaka.