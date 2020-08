Varane se je posul s pepelom: Za poraz sem kriv jaz

"Za tokratni poraz in izločitev iz Lige prvakov sem kriv jaz in nihče drug," se je osrednji branilec španskih državnih prvakov nekaj trenutkov po končanem obračunu posul s pepelom in nadaljeval: "Priprava na tekmo v Angliji je bila izjemna. Imeli smo svoje priložnosti, ki pa jih nismo uspeli izkoristiti. Napaki, ki sem si ju privoščil, sta nas stali uvrstitve v četrtfinale. Žal mi je strokovnega vodstva in mojih soigralcev. Upam, da se kaj takega ne bo več ponovilo."

Raphael Varane je najprej v 9. minuti tekme na Etihadu z veliko napako 'poklonil' prvi zadetek angleškim državnim podprvakom, ki so si s tem še dodatno dvignili samozavest, v drugem polčasu pa je francoski branilec pri za Real še aktivnem rezultatu 1:1 znova klonil pod pritiskom in omogočil varovancem Josepa Guardiole , da z drugim zadetkom zapečatijo usodo Madridčanov v letošnji izvedbi najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

Trener Reala Zinedine Zidane je čestital trenerskemu rivalu na klopi Manchester Cityja za dobro igro in napredovanje med osem najboljših moštev na stari celini. "Dejstvo je, da smo izgubili tako na domačem kot gostujočem igrišču, tako da tu ni kaj dodati. Čestitam kolegu Guardioli za zasluženo zmago in napredovanje v četrtfinale, svojim igralcem pa za celotno sezono," je uvodoma dejal legendarni Francoz ter dodal: "Ključen je bil poraz na prvi tekmi v Madridu, a zdaj je, kar je. Tudi v Manchestru smo imeli pri rezultatu 1:1 še nekaj lepih priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. To je nogomet, nimamo časa za objokovanje, saj se kmalu začne že nova sezona."



Marca: Odsotnost kapetana Ramosa (pre)velik hendikep

Po tekmi je bilo zanimivo spremljati napise v udarnih španskih (madridskih) medijih, kot sta AS in MARCA. Predvsem slednja je izpostavila, da je bila odsotnost kapetana Sergia Ramosabržkone ključnega pomena za izločitev Reala iz nadaljnjega tekmovanja.



"Videlo se je, da Real lahko osvaja lovorike na domačih tleh (la liga) tudi brez Cristiana Ronalda, toda v Ligi prvakov moraš imeti nekaj več. Faktor X, ki je v tem primeru izostal zaradi kazni kapetana Ramosa. Ta v sebi nosi tisti kanček nečesa več, ki ga nekateri drugi nogometaši Reala (trenutno) ne premorejo," so med drugim zapisali pri Marci.