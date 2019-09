Vardy: Kante ni želel avtomobila, ker je mislil, da bo na treninge tekel

Vardy in Kante sta pod vodstvom Claudia Ranierija spisala pravo nogometno pravljico.

V intervjuju zaBT Sports, ki skrbi za prenose angleške Premier League, sta nogometaša Leicester Cityja Jamie Vardy in Kasper Schmeichel izbirala po njihovem mnenju idealnega nogometaša. Ko je beseda nanesla na delovno etiko, sta oba brez premišljevanja takoj izpostavila nekdanjega soigralcaN’Gola Kanteja. 32-letni napadalec je ob tem povedal sila zanimivo anekdoto: "Ko je Kante prišel v klub, mu je bil ponujen avtomobil, s katerim bi prihajal na treninge, a sam si ga ni želel. Mislil je, da lahko na treninge kar priteče."



"Je zelo prijetna oseba, a na igrišču se popolnoma spremeni, saj je neverjetno agresiven. Za nas je bil izjemnega pomena. Ne glede na to, kje na igrišču je bil, je vedno skušal pridobiti žogo nazaj," se je spominjal občasni angleški reprezentant. Na drugi strani je danski vratar poudaril Francozovo nogometno inteligenco:"Je izjemno pameten. Njegovo branje in pričakovanje igre je neverjetno."

Kante je sicer Leicester City okrepil med poletjem 2015. Na King Power Stadiumu je preživel vsega eno sezono, v kateri je, kot smo že omenili, pokoril vso angleško konkurenco. Sledil je prestop v vrednosti 35 milijonov evrov k Chelseaju. V Londonu se je njegov vpliv takoj poznal, saj so modri v naslednji sezoni prav tako slavili premierligaški naslov. 28-letnik je s Francijo leta 2018 v Rusiji postal tudi svetovni prvak.