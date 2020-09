Vardyjev šov v Manchestru ob visokem porazu Cityja

Nogometaši Leicester Cityja so v 3. krogu angleškega državnega prvenstva visoko premagali moštvo Manchester Cityja. V gosteh so slavili s 5:2 in se povzpeli na vrh prvenstvene lestvice po tretji zmagi na prav toliko tekmah. Jamie Vardy je za "lisice" dosegel "hat trick". Tottenham in Newcastle sta se razšla z delitvijo točk.

Jamie Vardy je bil prvo ime tekme v Manchestru. Za sinjemodre iz Manchestra, ki se ubadajo s številnimi poškodbami, se je dvoboj začel sanjsko, saj so v četrti minuti prišli do vodstva po izjemnem zadetku Riyada Mahreza. Pred polčasom je izenačil Jamie Vardy. Ta je izkoristil enajstmetrovko, ki jo je priboril sam. Isti nogometaš je v prvi polovici drugega polčasa dosegel še dva gola. Najprej je v 54. minuti atraktivno zadel s peto, nato pa je v 58. minuti še enkrat zadel z bele točke. Znova je bil prekršek storjen prav nad njim. V 77. minuti je z razdalje natančno meril James Maddison, zaostanek pa je nato po strelu z glavo znižal Nathan Ake, ki je bil najbolj spreten po podaji s kota. Piko na i visoki zmagi je po še tretji enajstmetrovki za lisice postavil Youri Tielemans. Pred obračunom v Manchestru sta si po točko razdelila Tottenham in Newcastle. Londončane je v vodstvo popeljal Lucas Moura, v 97. minuti pa je z bele točke izenačil Callum Wilson. Dobro gre na začetku sezone tudi novincu med prvoligaško druščino Leedsu. Slednji je v gosteh z 1:0 ugnal Sheffield United. Za nove tri točke, skupno jih imajo na kontu šest, je zadel Patrick Bamford. V soboto je do razburljive zmage s 3:2 prišel Manchester United na gostovanju pri Brightonu. Everton je ohranil popoln izkupiček in slavil še tretjič v sezoni, tokrat z 2:1 pri Crystal Palaceu. Eden močno okrepljenih favoritov za visoka mesta Chelsea pa je pri West Bromwich Albionu izvlekel remi s 3:3, potem ko je že zaostajal z 0:3. Statistika Vardyja na tekmi Manchester City - Leicester.