Varnostni ukrepi na tekmi Mura – Maribor v skladu s sprejetim načrtom

Skupna tiskovna konferenca predsednikov Mure in Maribora po navijaških izgredih na Fazaneriji FOTO: NK Mura icon-expand

"Javno prireditev je policija z vidika varnosti ocenila kot dogodek srednjega tveganja in je bila varovana v skladu s sprejetim načrtom," so zapisali pri Policiji. Kot so dodali, so pri izvajanju nalog v zvezi z omenjeno tekmo v dveh primerih odkrili prepovedano drogo in v dveh primerih prepovedano pirotehniko. "Sredi drugega polčasa je prišlo do prepovedane uporabe pirotehnike s strani zaenkrat še neznanih kršiteljev – storilcev med člani organiziranih navijaških skupin, zaradi česar je bilo poškodovanih pet igralcev NŠ Mura in kondicijski trener," so zapisali pri Policiji in dodali, da so bili poškodovani tudi stoli na tribunah stadiona. Zaradi vsega naštetega preiskujejo sum storitve več kaznivih dejanj.

Kot so pojasnili pri Policiji, sta se organizator prireditve in predstavnik Nogometne zveze Slovenije odločila, da bosta nogometno tekmo prekinila, zato so organizatorji pozivali mariborske navijače k zapustitvi stadiona. "Nekateri posamezniki – člani ONS Viole – so poziv organizatorja upoštevali, drugi pa so stadion začeli zapuščati šele po pozivu varnostne službe in opozorilih policistov," so zaključili pri Policiji. Predstavnik Policijske uprave Murska Sobota je v izjavi zvečer v Murski Soboti poudaril, da so dva ali tri kršitelje izsledili in jih identificirali, v prihodnjih dneh pa bodo pregledali še nadzorne posnetke, ugotovili okoliščine in zbrali druge dokaze.