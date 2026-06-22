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Nogomet

Varnostniki v zadnjem trenutku preprečili vdor navijača

Los Angeles, 22. 06. 2026 09.33 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Navijači Irana

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so varnostniki na tekmi drugega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva med Belgijo in Iranom preprečili vdor navijača na zelenico. Kasneje so poročali tudi o fizičnih obračunih med varnostniki in navijači, a za zdaj pod nepojasnjenimi okoliščinami.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da so varnostniki preprečili vdor na zelenico v Los Angelesu, kjer sta se v skupini G brez golov razšli Belgija in Iran.

Sodeč po fotografijah je skušal moški, ki je bil oblečen v majico nekdanje iranske zastave, vdreti na zelenico, a so mu to varnostniki preprečili. Osebje, ki skrbi za varnost, je moralo posredovati tudi na tribunah stadiona, a okoliščin Fifa, ta je zaprosila za dodatne informacije očividcev, zaenkrat še ni pojasnila.

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Iranska udeležba na svetovnem prvenstvu je že tedne pod drobnogledom tudi zaradi političnih vprašanj in konflikta med ZDA in Iranom. Iranska nogometna reprezentanca je morala svoj pripravljalni tabor preseliti iz Arizone v Mehiko. Za celotno iransko odpravo pa pri vstopu v in izstopu iz ZDA veljajo strožje omejitve, piše dpa.

Člani so nezadovoljni z dosedanjo obravnavo na svetovnem prvenstvu, reprezentanca pa bo zato pri Fifi vložila uradno pritožbo zaradi potovalnih omejitev, je izjavo tiskovnega predstavnika iranske nogometne zveze pred dnevi navedla francoska tiskovna agencija AFP.

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manga
22. 06. 2026 10.19
Stavim da pravi Iranci niso poskušali nič nedovoljenega,lahko je šlo za provokacijo Irancev ki podpirajo Rezo Pahlavija oziroma za plačane provokatorje s strani pokvarjene politike.
Odgovori
-1
1 2
Darko32
22. 06. 2026 10.26
Tudi sam mislim, da gre v to smer. Vidimo in poglejmo zgodovino kaj vse so zmožni narediti židje.
Odgovori
-1
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