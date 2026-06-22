Varnostniki v zadnjem trenutku preprečili vdor navijača

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da so varnostniki preprečili vdor na zelenico v Los Angelesu, kjer sta se v skupini G brez golov razšli Belgija in Iran.

Sodeč po fotografijah je skušal moški, ki je bil oblečen v majico nekdanje iranske zastave, vdreti na zelenico, a so mu to varnostniki preprečili. Osebje, ki skrbi za varnost, je moralo posredovati tudi na tribunah stadiona, a okoliščin Fifa, ta je zaprosila za dodatne informacije očividcev, zaenkrat še ni pojasnila.