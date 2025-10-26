Prvi El Clasico sezone: Mbappe poskrbel za navdušenje v Madridu (1:0)*

Večni španski derbi se je pričel zelo dinamično. Že v tretji minuti je kazalo, da bodo Madridčani imeli na voljo strel z bele pike, a glavni sodnik Cesar Soto Grado je po ogledu posnetka spremenil svojo odločitev in dosodil prekršek Viniciusa Juniorja v napadu.
V 12. minuti je prekrasen zadetek dosegel Kylian Mbappe, toda Francoz se je ob tem znašel v prepovedanem položaju in ostalo je pri začetnem izidu. A ne za dolgo. Zvezdnik madridskega Reala je namreč le 10 minut zatem še drugič zatresel mrežo gostov, potem ko je po krasni podaji Juda Bellinghama vtekel za visoko postavljeno zadno linijo Kataloncev.
Pritisk domačih se je tudi po vodstvu nadaljeval. Sprva je z razdalje poskusil Bellingham, nato še Federico Valverde, a vezista Reala sta bila neuspešna.
V lanski sezoni Madridčani nikakor niso mogli premostiti visokega pokrivanja Barcelone, ki je dobila vse štiri derbije, pri čemer je dosegla kar 16 zadetkov.
Vendar se je v primerjavi z lani pri Madridčanih marsikaj spremenilo. Carla Ancelottija je nadomestil Xabi Alonso, pod njegovim vodstvom pa zvezdniki belega baleta naravnost blestijo, saj vodijo v domačem prvenstvu in so v Ligi prvakov po treh tekmah pri devetih točkah.
Tudi Barcelona je v novo sezono vstopila odlično, presekala sta jo le poraza na začetku oktobra, najprej v Ligi prvakov proti PSG-ju (1:2), nato pa je na gostovanju pri Sevilli prejela kar štiri zadetke in izgubila z 1:4.
Največ pozornosti bosta deležna Kylian Mbappe, ki je v tej sezoni na 15 tekmah dosegel že 16 golov, in Lamine Yamal, ki dviguje precej prahu z obnašanjem zunaj stadionov, a mu tega navijači (še) niso zamerili, saj v dresu Blaugrane še naprej blesti. Letos je na sedmih tekmah trikrat meril v polno in dodal pet asistenc.
Izid, La Liga, 10. krog:
Real Madrid - Barcelona 1:0* (0:0)
Mbappe 21.
