Prvi El Clasico sezone: Mbappe poskrbel za navdušenje v Madridu (1:0)*

Večni španski derbi se je pričel zelo dinamično. Že v tretji minuti je kazalo, da bodo Madridčani imeli na voljo strel z bele pike, a glavni sodnik Cesar Soto Grado je po ogledu posnetka spremenil svojo odločitev in dosodil prekršek Viniciusa Juniorja v napadu.

Pritisk domačih se je tudi po vodstvu nadaljeval. Sprva je z razdalje poskusil Bellingham, nato še Federico Valverde , a vezista Reala sta bila neuspešna.

V 12. minuti je prekrasen zadetek dosegel Kylian Mbappe , toda Francoz se je ob tem znašel v prepovedanem položaju in ostalo je pri začetnem izidu. A ne za dolgo. Zvezdnik madridskega Reala je namreč le 10 minut zatem še drugič zatresel mrežo gostov, potem ko je po krasni podaji Juda Bellinghama vtekel za visoko postavljeno zadno linijo Kataloncev.

V lanski sezoni Madridčani nikakor niso mogli premostiti visokega pokrivanja Barcelone, ki je dobila vse štiri derbije, pri čemer je dosegla kar 16 zadetkov.

Vendar se je v primerjavi z lani pri Madridčanih marsikaj spremenilo. Carla Ancelottija je nadomestil Xabi Alonso, pod njegovim vodstvom pa zvezdniki belega baleta naravnost blestijo, saj vodijo v domačem prvenstvu in so v Ligi prvakov po treh tekmah pri devetih točkah.

Tudi Barcelona je v novo sezono vstopila odlično, presekala sta jo le poraza na začetku oktobra, najprej v Ligi prvakov proti PSG-ju (1:2), nato pa je na gostovanju pri Sevilli prejela kar štiri zadetke in izgubila z 1:4.

Največ pozornosti bosta deležna Kylian Mbappe, ki je v tej sezoni na 15 tekmah dosegel že 16 golov, in Lamine Yamal, ki dviguje precej prahu z obnašanjem zunaj stadionov, a mu tega navijači (še) niso zamerili, saj v dresu Blaugrane še naprej blesti. Letos je na sedmih tekmah trikrat meril v polno in dodal pet asistenc.