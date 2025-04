Včeraj igrala v Celju, danes pod preiskavo zaradi nezakonitih stav

Med drugimi vpletenimi igralci so še nogometaš Juventusa Weston McKennie , še en igralec Fiorentine Nicolo Zaniolo , ki je prav tako igral proti Celju, član Atalante Raoul Bellanova in Argentinec Angel Di Maria , ki si kruh služi pri Benfici.

Fagioli in Tonali delovala tudi kot izterjevalca

Policija je obenem sporočila, da sta Fagioli in Tonali poleg oddajanja stav na nezakonitih platformah domnevno delovala tudi kot "izterjevalca stav" in bila "nagrajena z bonusi na svojih igralnih računih" ter "z odpisom prejšnjih dolgov".

Ostali vpleteni v afero so pod preiskavo zgolj zaradi vplačevanja nezakonitih stav. Skupno je takšnih 20, med njimi pa niso le nogometaši, temveč tudi drugi športniki. Nekateri so svoje dolgove odplačevali z dragimi urami.

Po navedbah tožilstva so nogometaši od organizatorjev stav najprej prejeli določen kredit, ko je dolg postal obremenjujoč, pa so jih napotili v zlatarno, da bi plačali ure s sledljivimi bančnimi nakazili. Ta so ostala v trgovini na voljo organizatorjem stav, športniki pa so odšli le z izdanim računom za simuliran nakup.