Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Več kot 10.000 evrov težek nogometni vikend za slovenske navijače

Brdo pri Kranju, 04. 02. 2026 10.27 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M. STA
Navijaška kulisa v Ljudskem vrtu

Derbi uvodnega kroga spomladanskega nogometnega prvenstva med Mariborom in Celjem (3:3) so z nešportnim vedenjem zaznamovali tudi navijači obeh moštev in disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je klubom zdaj izdal račune. Mariborčanom v višini 3100 evrov, Celjani bodo v blagajno dali še 100 evrov več.

Olimpija - Mura
Olimpija - Mura
FOTO: NK Olimpija Ljubljana

Navijači v Stožicah so za 2900 evrov na tekmi z Muro olajšali tudi blagajno Olimpije (1:0). O svojem nešportnem in nasilnem vedenju na isti tekmi pa bo na naslednjih treh tekmah, ko ne bo igral, lahko razmišljal tudi Argentinec v dresu zmajev Agustin Doffo. Mura je za navijaška dogajanja na tekmi dobila račun v višini 250 evrov.

Nešportno in neprimerno vedenje več igralcev bo po tekmi Koper - Bravo (6:2) Primorce stalo 500 evrov. Z nešportnim navijanjem pa so se na gostovanju v Radomljah (2:1) predstavili tudi navijači Aluminija. Ekipi iz Kidričevega so na Brdu pri Kranju izstavili račun za 360 evrov.

maribor celje olimpija mura navijači kazen

Nekdanji slovenski reprezentant po propadu Domžal na Bližnji vzhod

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
04. 02. 2026 11.03
Zdej neki sprejemajo zakone. Ena ideja. Plačat NZS kazen IN klubu plačat stroške popravila uničenega invebtarja. Zakaj samo NZS dobi denar a klub menjava stolice kot zmešan
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Bančni kredit brez čakanja
Bančni kredit brez čakanja
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506