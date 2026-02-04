Več kot 10.000 evrov težek nogometni vikend za slovenske navijače

Navijači v Stožicah so za 2900 evrov na tekmi z Muro olajšali tudi blagajno Olimpije (1:0). O svojem nešportnem in nasilnem vedenju na isti tekmi pa bo na naslednjih treh tekmah, ko ne bo igral, lahko razmišljal tudi Argentinec v dresu zmajev Agustin Doffo. Mura je za navijaška dogajanja na tekmi dobila račun v višini 250 evrov.

Nešportno in neprimerno vedenje več igralcev bo po tekmi Koper - Bravo (6:2) Primorce stalo 500 evrov. Z nešportnim navijanjem pa so se na gostovanju v Radomljah (2:1) predstavili tudi navijači Aluminija. Ekipi iz Kidričevega so na Brdu pri Kranju izstavili račun za 360 evrov.